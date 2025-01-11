Bakan Fidan rotayı belirledi: Suriye’de hikaye yeni başlıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "PKK/YPG'yi Suriye'den ya yeni yönetim atacak ya da biz" dedi. Gerekirse operasyon yapılacağını söyledi.

Bakan Fidan, "Bir terörist örgütü hapiste tutmak için başka örgütü kullanmak yanlış, bunu ABD de biliyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Suriye'de kimsenin 'ama'lı, 'fakat'lı ifadeler kullanma lüksü yok. ABD ile ilişkilerimiz olumlu...

Trump yönetimiyle yapıcı ve açık diyaloğa devam edeceğiz. Avrupa Birliği ülkeleri ile iyi işleyen ilişkilerimiz var ancak AB kurumlarıyla bu aynı şekilde gitmiyor. Fransa'nın, Suriye'de güvenli bölge oluşturma önerisi çok yanlış... Amerikalılar yokken gelebiliyorsa görelim" ifadelerini kullandı.