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Teröristlerin sonu cehennem! 20 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde 20 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 10:56 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 11:20
Teröristlerin sonu cehennem! 20 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

    Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!

    MSB: 20 terörist ex!

    Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

    Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

    TERÖRLE KARARLI MÜCADELE
    MSB'den geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada terörle kararlı mücadele şu sözlerle vurgulanmıştı:

    "TSK, PKK/YPG/SDG gibi terör örgütlerinin bu tür stratejik altyapıları kullanarak bölgedeki istikrarı bozma çabalarını engellemeye kararlıdır. TSK, ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak ve ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve halkının barışçıl çözüm arayışlarına saygı göstererek, terörist grupların silah bırakmaması durumunda, sınır ötesi operasyonlarını sürdürme azim ve kararlılığındadır. Bu kararlılık, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın meşru müdafaa hakkı ilkesi çerçevesinde, terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermek amacıyla bölgede barışı tehdit eden tüm terör unsurları ortadan kaldırılıncaya dek sürdürülecektir."

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