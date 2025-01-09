Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi TBMM’de kabul edildi: Engelliler için emeklilik işlemleri yeniden belirlendi

Genel Sağlık Sigortası 'na ilişkin düzenlemeleri de içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. (Takvim.com.tr foto arşiv)



BAKAN IŞIKHAN'DAN "HAYIRLI OLSUN" MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kanun Teklifi; sosyal devlet ilkesinin gereği olarak gördüğümüz, sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği ve vatandaşlarımızın eşit sosyal güvenlikten faydalanması adına önemli düzenlemeler içermektedir. Süreç boyunca emeği olan ve destek veren tüm Milletvekillerimize teşekkür ediyorum."

Kanunla, Sosyal Sigortalar Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre, emeklilik haklarının sağlanmasında sigortacılık ilkelerinin dikkate alınması ve sigortalılar arasında norm ve standart birliği sağlanarak Ekim 2008'den önce sigortalı olan engelliler için vergi indirim belgesi esas alınarak yürütülen emeklilik işlemleri, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında çalışma gücü kaybına göre belirlenecek ve tüm uygulama Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülecek.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na "Bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisi" başlıklı yeni madde eklenecek. Buna göre de sağlık hizmeti almak üzere, kamu veya özel sağlık kuruluşlarıyla sağlık mesleği mensuplarına müracaat edenlerin, sağlık hizmetinin gereği olarak vermek zorunda oldukları veya kendilerine verilen hizmete ilişkin kişisel verileri işlenebilecek.

Sağlık hizmetinin verilmesi, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması ve maliyetlerin hesaplanması amacıyla Sağlık Bakanlığı, elde edilen verileri alarak işleyebilecek. Bu veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda öngörülen şartlar dışında aktarılamayacak.