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PKK/YPG'de çözülme sürüyor! Şanlıurfa'da 1 kadın terörist teslim oldu

Türkiye'nin operasyonları sonrası köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG'de çözülme sürüyor. Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG üyesi kadın terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 14:19 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 14:22
PKK/YPG’de çözülme sürüyor! Şanlıurfa’da 1 kadın terörist teslim oldu

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    Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi kadın terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

    SURİYE'DE KÖŞEYE SIKIŞAN PYD/YPG'DE ÇÖZÜLME SÜRÜYOR

    Alınan bilgiye göre, özellikle PYD/YPG'nin Suriye'de bulunduğu alanlarda kontrolü kaybetmesiyle terör örgütü içerisindeki çözülme süreci de hızlandı.

    Kadın terörist teslim oldu. (AA)Kadın terörist teslim oldu. (AA)

    Bu kapsamda Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, 10 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılarak Irak'ın kuzeyine götürülen, Gara, Hakurk, Haftanin ve Sincar'da uzun yıllar faaliyet gösteren, son yıllarda Suriye'de bulunan, ağır silah ve el yapımı patlayıcı eğitimi aldığı belirlenen kadın terörist, teslim olması için ikna edildi.

    Terör örgütünden kaçan kadın terörist, jandarma ekiplerine teslim oldu.

    Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları sonucunda son bir ay içerisinde teslim olan terörist sayısı 5 oldu.

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