İzmir’de hayat durdu | Maaşını alamayan işçi eyleme gitti mağdur vatandaş oldu: İşte CHP belediyeciliği...

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 7 Ocak'taki maaşları ödeyemeyince 25 bin işçinin önceki gün başlattıkları iş bırakma eylemi dün de devam etti. Eyleme kent içi toplu ulaşımın can damarını oluşturan otobüs şoförleri de destek verdi. Sabah erkenden evinden çıkan ve duraklarda uzun süre bekleyen on binlerce İzmirli, işlerine zamanında gidemedi. Eyleme bir de metrodaki teknik arıza eklenince, kent içi toplu ulaşım tamamen durma noktasına geldi. Daha önce, "eylem hukuksuz" diyerek iş bırakan işçileri haklarında idari işlem başlatmakla tehdit eden Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eylemin birkaç gün daha uzayabileceğini söyledi. Ancak maaş ödemeleri konusunda net bir tarih veremedi.

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