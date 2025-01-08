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Başkan Erdoğan'dan kritik temas: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye’nin Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasına desteğinin tam olduğunu, her zaman Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin, Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurmuştu.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 19:37 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 19:55
Başkan Erdoğan’dan kritik temas: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İKİLİ İLİŞKİLER BÖLGESEL KONULAR

    Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (AA)

    Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın iki devlet tek millet anlayışıyla iş birliğini her alanda geliştirmeye devam edeceğini ifade etti.

    HER ZAMAN AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ

    Erdoğan, Türkiye'nin Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasına desteğinin tam olduğunu, her zaman Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (AA)

    ERMENİSTAN AZERBAYCAN'A SALDIRMIŞTI

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 6 Ocak'ta Ermenistan birliklerinin, Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (AA)

    Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gorus ilinin Dığ ve Hanazah köyündeki Ermenistan mevzilerinden 5 Ocak'ta yerel saatle 22.00 sularında Laçın ilinin Zabuh ve Cağazur köyleri istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığı bildirildi.

    Açıklamada, son günlerde Ermenistan ordusunun, Azerbaycan mevzilerine birkaç kez ateş açtığı kaydedildi.

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