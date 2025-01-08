Başkan Erdoğan’dan kritik temas: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

İKİLİ İLİŞKİLER BÖLGESEL KONULAR Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (AA)

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın iki devlet tek millet anlayışıyla iş birliğini her alanda geliştirmeye devam edeceğini ifade etti.

HER ZAMAN AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ



Erdoğan, Türkiye'nin Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasına desteğinin tam olduğunu, her zaman Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.