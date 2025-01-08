Başkan Erdoğan’dan kritik temas: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İKİLİ İLİŞKİLER BÖLGESEL KONULAR
Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İKİLİ İLİŞKİLER BÖLGESEL KONULAR
Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın iki devlet tek millet anlayışıyla iş birliğini her alanda geliştirmeye devam edeceğini ifade etti.
HER ZAMAN AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ
Erdoğan, Türkiye'nin Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasına desteğinin tam olduğunu, her zaman Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.
ERMENİSTAN AZERBAYCAN'A SALDIRMIŞTI
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 6 Ocak'ta Ermenistan birliklerinin, Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gorus ilinin Dığ ve Hanazah köyündeki Ermenistan mevzilerinden 5 Ocak'ta yerel saatle 22.00 sularında Laçın ilinin Zabuh ve Cağazur köyleri istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığı bildirildi.
Açıklamada, son günlerde Ermenistan ordusunun, Azerbaycan mevzilerine birkaç kez ateş açtığı kaydedildi.