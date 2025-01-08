Başkan Erdoğan gönüllü olarak camilerin temizliğini yapan Sultan Bayat ve ailesini kabul etti. (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN SÖZ VERMİŞTİ



Başkan Erdoğan da Bayat ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlama sözü vermişti.

GÖNÜL DOSTLARI KÜLLİYE'DE



Afyonkarahisar'da bir grup ev hanımı, yıl boyunca camileri düzenli aralıklarla baştan aşağı sanki kendi evleriymiş gibi temizliyor. Ev hanımı Sultan Bayat, teravih namazı için gittiği camide halıların temizliğinin yeterince yapılamadığını görünce, gönüllü olarak katkı sağlamaya karar verdi.