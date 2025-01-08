Başkan Erdoğan gönüllü olarak camilerin temizliğini yapan Sultan Bayat ve ailesini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da camilerin temizliğini yapan Sultan Bayat ve ailesini kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da camilerin temizliğini yapan Sultan Bayat ve ailesini kabul etti.
BASINA KAPALI KABUL
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da yer aldı.
Camilerin temizlik hizmetini yapan Sultan Bayat, Erdoğan'ın geçen yılki Afyonkarahisar ziyaretinde aracının önünü kesmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN SÖZ VERMİŞTİ
Başkan Erdoğan da Bayat ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlama sözü vermişti.
GÖNÜL DOSTLARI KÜLLİYE'DE
Afyonkarahisar'da bir grup ev hanımı, yıl boyunca camileri düzenli aralıklarla baştan aşağı sanki kendi evleriymiş gibi temizliyor. Ev hanımı Sultan Bayat, teravih namazı için gittiği camide halıların temizliğinin yeterince yapılamadığını görünce, gönüllü olarak katkı sağlamaya karar verdi.
Konuyu açtığı arkadaşlarından da destek alan Bayat, yaklaşık 15 yıl önce kendi mahallesindeki camiyi temizleyerek başladığı bu hizmeti, giderek büyüyen "gönül dostları" ekibiyle aralıksız sürdürüyor.
Bayat, birçok arkadaşıyla il genelindeki camilerin temizliğini gönüllü yapıyor.