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AK Parti'de bayrak değişimi! Abdullah Özdemir sonrası Bağcılar Belediye Başkanlığına Yasin Yıldız seçildi

AK Parti'de Abdullah Özdemir'in İstanbul İl Başkanlığına aday gösterilmesiyle boşalan belediye başkanlığı koltuğu için bugün Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı. Toplantıda meclis üyelerinin oylarıyla ilçenin yeni belediye başkanı Yasin Yıldız seçildi. Yıldız, 15'e karşı 30 oyla Bağcılar'ın yeni belediye başkanı oldu.

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 17:24 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 17:30
AK Parti’de bayrak değişimi! Abdullah Özdemir sonrası Bağcılar Belediye Başkanlığına Yasin Yıldız seçildi

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    AK Parti İstanbul İl Başkanlığına aday gösterilen Abdullah Özdemir'in Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden ayrılması dolayısıyla belediye meclisi toplantısında yeni başkan belirlendi.

    Bağcılar'ın yeni belediye başkanı Yasin Yıldız (Takvim.com.tr)Bağcılar'ın yeni belediye başkanı Yasin Yıldız (Takvim.com.tr)

    AK Parti Belediye Meclis Üyesi Yasin Yıldız, 15'e karşı 30 oyla Bağcılar'ın yeni belediye başkanı oldu.

    Abdullah Özdemir AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevi sonrası Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmişti (Takvim.com.tr)Abdullah Özdemir AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevi sonrası Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmişti (Takvim.com.tr)

    Abdullah Özdemir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından belediye başkanlığı görevinden istifa etmişti.

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