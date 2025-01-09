AK Parti büyük kongresi ne zaman? Resmi açıklama geldi

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti büyük kongresinin 23 Şubat'ta olacağını açıkladı.

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A Haber canlı yayınında Erkan Kandemir'den önemli açıklamalar:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada Büyük Kongre'nin tarihi ile ilgili bilgi verdi aslında. Şu anda şubat ayının son haftası olarak planlama yapıyoruz. Bütün hazırlıklar ona göre yapılıyor. MKYK uygun görürse Genel Başkanımız uygun görürse şubat ayının son haftasında yapmış olacağız.

BÜYÜK KONGRE 23 ŞUBAT'TA

Ramazan ayı başlamadan AK Parti Büyük Kongresi'ni yapmış olacak. Burada tam tarih de belli aslında. Şu anda 23 Şubat Pazar günü olarak planlıyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa kongremizi yapmış olarak Ramazan ayına girmiş olacağız.