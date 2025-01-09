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AK Parti büyük kongresi ne zaman? Resmi açıklama geldi

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti büyük kongresinin 23 Şubat'ta olacağını açıkladı. Kandemir, "21 Ocak'ta Ankara, 1 Şubat'ta İzmir ve 8 Şubat'ta İstanbul il kongreleri yapılacak. Böylelikle il kongreleri süreci tamamlanacak" dedi.

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 12:19 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 12:47
AK Parti büyük kongresi ne zaman? Resmi açıklama geldi

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    AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti büyük kongresinin 23 Şubat'ta olacağını açıkladı.

    AHaber CANLI YAYIN

    A Haber canlı yayınında Erkan Kandemir'den önemli açıklamalar:

    Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada Büyük Kongre'nin tarihi ile ilgili bilgi verdi aslında. Şu anda şubat ayının son haftası olarak planlama yapıyoruz. Bütün hazırlıklar ona göre yapılıyor. MKYK uygun görürse Genel Başkanımız uygun görürse şubat ayının son haftasında yapmış olacağız.

    BÜYÜK KONGRE 23 ŞUBAT'TA
    Ramazan ayı başlamadan AK Parti Büyük Kongresi'ni yapmış olacak. Burada tam tarih de belli aslında. Şu anda 23 Şubat Pazar günü olarak planlıyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa kongremizi yapmış olarak Ramazan ayına girmiş olacağız.

    AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir (A Haber canlı yayını)AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir (A Haber canlı yayını)

    3 BÜYÜK İLDE KONGRE TARİHLERİ
    21 Ocak'ta Ankara, 1 Şubat'ta İzmir ve 8 Şubat'ta İstanbul il kongreleri yapılacak. Böylelikle il kongreleri süreci tamamlanacak.
    Bu şehirlerde bayrak değişimi için Genel Başkanımız değerlendirmelerini yapmaya devam ediyor.

    Bu şehirlerde bayrak değişimi için Genel Başkanımız değerlendirmelerini yapmaya devam ediyor. İstanbul'da mevcut il başkanı arkadaşımız kongrede görevi başka bir arkadaşımıza devredecek. Tüm illerle ilgili son değerlendirmeyi Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapacaktır. Görevi bırakan ya da görevi devralan arkadaşımız açısından bayrak devir teslimleri son derece demokratik olarak yapılıyor. Bu son ana kadar Genel Başkanı'nın tasarrufunda olacak. Biz de mesele bu görev anlayışı ile meseleye bakıyoruz. Görev kimdeyse son ana kadar vazifesini eksiksiz yerine getirir.

    AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir (A Haber canlı yayını)AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir (A Haber canlı yayını)

    TEŞKİLATLARDA SORUN VAR MI? ADAYLAR MESELESİ

    Adaylar arasında çekişme olması bizi keyiflendiren bir şeydir. Eğer bir yerde 'ben daha iyi hizmet ederim, etmek istiyorum' diye ortaya çıkmak isteyen arkadaşlar varsa bu bizi son derece memnun eder, memnun da ediyor. AK Parti orta aklı işleten bir geleneğe sahip. Demokratik yarışları önemseyen ama bir kırılmaya sebebiyet vermeyecek şekilde süreçleri yöneten siyasal harekettir. Şu anda ilçe kongrelerinin yüzde 95'i tamamlandı. İl kongrelerinin 47 tanesi tamamlandı. Bu hafta sonu itibarıyla 56 ile çıkacak. Bütün illerimizde inanılmaz bir coşku vardı. Biz kongrelerimizi birlik ve beraberlik içerisinde yapıyoruz.

    AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir (A Haber canlı yayını)AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir (A Haber canlı yayını)

    AK Parti'de görevde olan ya da daha önce görev yapmış arkadaşlarımız açısında mesele isimlerin değişikliği değil mesele daha fazla hizmet üretmektir. Onun için AK Parti küskünler biriktirmez. Görevi bırakan arkadaşlar küsüp kenarda durmaz. Büyük Türkiye hayaline kimse kümse küsmez. Birlik ve bütünlük havasını her zamankinden daha net daha güzel gördük.

    Yerel seçimlerde oluşan hemen hemen Türkiye'nin her seçim bölgesinde oy kaybımızın getirdiği bir endişemiz vardı. Kongre süreçlerine nasıl yansıyacağını biz de merak ediyorduk. Bu kongre sürecine ciddi şekilde bir sahip çıkma şeklinde yansıdı. Destek olma arzusu, birlik ve bütünlük olarak geri dönüş oldu. İyi bir mutfak çalışmasıyla kadroların revizyonuyla şekillenmiş oldu. Bu bize büyük bir rüzgarla geri döndü.

    Ayrıntılar geliyor...

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