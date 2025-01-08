Resmi Gazete’de yayımlandı: Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği ile yeni bir dönem başlıyor

Sağlık Bakanlığı; risk yönetimine dayalı, bilişim tabanlı, yapay zekanın kullanılacağı, çoklu ve şeffaf denetim mekanizmalarını geliştirmeye devam ediyor. Bakanlık, 2006 yılında yürürlüğe konan Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği 'nde düzenlemeye gidiyor; denetleme mekanizmasını nitelik ve nicelik açısından güçlendiriyor. Bu çerçevede; - Vatandaşların ilk çağrıdan sağlık tesislerine ulaştırılmasına kadar verilen tüm sağlık hizmetleri baştan sona elden geçiriliyor. - Vaka bazlı olarak, canlı trafik verisine göre en yakın ve en uygun ambulans ekibi, bilişim destekli bir sistem tarafından belirleniyor. - Ambulans ekibine, vatandaşın intikal ettirileceği en yakın ve en uygun sağlık tesisi, dijital sistemler tarafından belirlenerek mobil cihaz üzerinden bildiriliyor. - Sağlık Komuta Kontrol Merkezleri tarafından tüm ambulanslar, yol ve sürücü mahallini gösteren IP kamera sistemleriyle canlı olarak izleniyor. - Vatandaşın sağlık durumu ve vatandaşa ambulans içerisinde yapılan tüm müdahalelerin bilgileri mobil cihaz üzerinden kayıt altına alınıyor ve ilgili sağlık tesisine dijital sistemler üzerinden aktarılıyor. - Özel ambulans servislerinin açılma kriterleri ve işletme usülleri güçlendirilerek, sektörün daha kurumsal bir niteliğe kavuşturulması hedefleniyor. - Ambulans hizmeti veren kamu-özel tüm kurum ve kuruluşlara yönelik yapılan denetimler artırılıyor. Sağlık Bakanlığı, 5 bin 500'den fazla ambulans ile vatandaşlarımıza acil sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

ʺAmbulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğiʺ Resmi Gazete'de yayımlandı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

1-ARTIK KAÇ AMBULANSLA AÇABİLECEKLER?

4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinin Ek-1 ekinde tespit edilmiş olan İ1 grubu illerde en az beş adet; İ2, İ3 grubu illerde en az dört adet; İ4, İ5 grubu illerde en az üç adet; İ6, İ7, İ8, İ9 grubu illerde en az iki adet kara ambulansı ve ekibini bulundurmak şartı ile açılabileceklerdir. Hava ambulans servisleri bünyesinde en az bir hava ambulans aracını, deniz ambulans servisleri bünyesinde en az bir deniz ambulans aracını bulundurarak açılabileceklerdir. (Madde 10) Belirtilen Yönetmelik eki Ek-1 aşağıdaki şekildedir: "İl TÜİK nüfusu; 10.000.000'den büyük olan iller İ1, 4.500.000 ile 10.000.000 olan iller İ2, 3.500.000 ile 4.500.000 olan iller İ3, 2.500.000 ile 3.500.000 olan iller İ4, 1.500.000 ile 2.500.000 olan iller İ5, 720.000 ile 1.500.000 olan iller İ6, 500.000 ile 720.000 olan iller İ7, 250.000 ile 500.000 olan iller İ8, 250.000'den küçük olan iller İ9 grubu olarak tanımlanmıştır."

2-BİLDİRİM NASIL GELECEK?

Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (ğ) bendi aşağıdaki şekildedir: "Hasta nakil ambulansları acil tıbbi müdahale gerektiren hasta veya yaralıların taşınmasında kullanılamaz. Taşıma esnasında acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumun gelişmesi halinde flaşörler aktif hale getirilir ve SKKM onayı ile sesli uyarı sistemleri kullanılabilir. " Ayrıca Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıda belirtilmiştir: "(4) Ambulans göreve sevk edildiği anda, VHF veya UHF bant araç telsizi açılır ve haberleşme bu telsiz üzerinden yürütülür, görev başlangıcından bitimine kadar telsiz daima açık bulundurulur." Yukarıdaki maddeler gereği, hasta nakil ambulansında acil tıbbi müdahale ihtiyacı geliştiğinde sesli uyarı sisteminin kullanımına dair alınacak SKKM onayı, ambulans ekibinin durumu telsiz vb. iletişim araçları üzerinden Sağlık Komuta Kontrol Merkezine bildirmesi üzerine gerçekleştirilecektir.

3- ACİL SAĞLIK ARAÇLARI VE AMBULANSIN ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Acil sağlık araçları; olay yerinde acil tıbbi müdahale, tıbbi arama kurtarma, medikal kurtarma ve teknik destek sağlama amacıyla kullanılır. İhtiyaç duyulan personel ve malzemeyi olay yerine ulaştırmak amacıyla kullanılan acil sağlık araçları acil durum ve afetler haricinde hasta taşıma amacıyla kullanılamayacaktır. Bunun yanında, acil sağlık araçları Bakanlığa ait kara, hava ve deniz araçlarıdır. Ambulanslar ise acil yardım ve hasta nakli amacıyla kullanılmakta olup Bakanlık dışındaki diğer kamu kurumları, özel sağlık kuruluşları, ambulans servisleri ve Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca alınan Müdürlük onayı ile ambulans işletenler tarafından da kullanılabilecektir.