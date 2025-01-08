Başkan Erdoğan imzaladı Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu

Türkiye, siber tehditlere karşı tarihi bir adım attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu.
Yayımlanan kararnamede Başkanlığın kuruluş amacı, görev ve yetkilerine yer verildi.
Türkiye, siber tehditlere karşı tarihi bir adım attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu.
Yayımlanan kararnamede Başkanlığın kuruluş amacı, görev ve yetkilerine yer verildi.
İşte Resmi Gazete'de yayımlanan kararname:
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1-(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, Siber Güvenlik Başkanlığının kuruluşu ile teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde geçen;
a) Başkan: Siber Güvenlik Başkanını,
b) Başkanlık: Siber Güvenlik Başkanlığını, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Yetkiler
Kuruluş
MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuatla verilen görev ve yetkileri yerine getirmek üzere Cumhurbaşkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli ve merkezi Ankara'da bulunan Siber Güvenlik Başkanlığı kurulmuştur.
Başkanlığın görev ve yetkileri
MADDE 4- (1) Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirlemek, eylem planları hazırlamak, mevzuat çalışmalarını yürütmek, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, bunların etkin şekilde uygulanmasını takip etmek.
b) Siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı artırma çalışmaları yürütmek.
c) Siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler yürütmek.
ç) Siber güvenlik alanında kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
d) Siber güvenlik ekosistemi ile yerli ve milli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine ve yerli girişimcilerin dünya pazarında rekabetçi konuma gelmesine yönelik çalışmalar yapmak.
e) Siber güvenliğe ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda Ar-Ge ve teknoloji transferi yapmak.
f) Siber güvenlik ile ilgili yurtiçinde veya yurtdışında düzenlenen tatbikat, etkinlik ve fuarlara katılımın özendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek.
g) Siber güvenlik zafiyetlerinin tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek.
ğ) Siber güvenlik alanındaki kapasitenin kritik alanlara yönlendirilmesi ve mükerrer yatırımların önlenmesi için öncelikli siber güvenlik alanlarını belirlemek.
h) Siber güvenlik acil durum ve kriz yönetim planları oluşturmak, bu planlar çerçevesinde ortak operasyon merkezleri kurmak.
1) Siber güvenlik alanında kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilecek teşviklere ilişkin görüş bildirmek.
i) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkanlık Teşkilatı
Başkanlık
MADDE 5- (1) Başkanlık; Başkan ve hizmet birimlerinden meydana gelir.
(2) Yurtiçinde Başkan tarafından, yurtdışında Başkanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararıyla temsilcilik kurulabilir.
Başkan
MADDE 6- (1) Başkan, Başkanlığın en üst amiridir.
(2) Başkan, mevzuatla Başkanlığa verilen görevlerin yürütülmesinden Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.
Hizmet birimleri
MADDE 7- (1) Başkanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a) Siber Savunma Genel Müdürlüğü.
b) Siber Mukavemet Genel Müdürlüğü.
c) Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğü.
ç) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.
d) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
e) Hukuk Müşavirliği.
f) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
(2) Başkanlığın hizmet birimlerinin görev ve yetkileri, Başkanlığın faaliyet alanına uygun olarak Başkanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler
Çalışma grupları
MADDE 8- (1) Başkanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile çalışma grupları oluşturabilir.
Düzenleme görev ve yetkisi
MADDE 9- (1) Başkanlık; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idari düzenlemeler yapabilir.
Yetki devri
MADDE 10-(1) Başkan ve her kademedeki Başkanlık yöneticisi sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
Kadro ihdası
MADDE 11- (1) Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (1) sayılı Cetvele Siber Güvenlik Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.
Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 12- (1) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin;
a) 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
"h) Siber Güvenlik Başkanlığı"
b) 527 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
c) 527/B maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, (f) bendine (3) numaralı alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bentler eklenmiş ve sonraki alt bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
"4) Ofisin görev ve sorumluluk alanındaki e-devlet ve dijital kamu hizmetlerinin siber güvenliğini güçlendirici faaliyetler yürütmek.
5) Bilgi güvenliğine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütmek.
6) Ofisin görev ve sorumluluk alanında bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulup işletilmesini sağlamak."
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Başkanlıkça yürütülmesi gereken görevler, Başkanlıkta ilgili birimler oluşturulup faaliyete geçene kadar ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerine getirilmeye devam edilir.
Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.