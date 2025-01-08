Barzani görüşmesinin perde arkası aralandı: PKK’ya “Ya silah bırak ya yok ol” mesajı | SMO güçleri Fırat'ın doğusuna geçti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Görüşmede Suriye ve PKK konuları ele alındı. Erdoğan, "Suriye'nin geleceğinde teröre yer yok" mesajını vurguladı.

Ankara, muhataplarına "YPG ya silah bırakır ya da yok olur." mesajını verirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise uyarısını şu sözlerle yineledi: "Bölücü caniler silah gömmezlerse, silahlarıyla birlikte gömülürler. PKK terör örgütü için üçüncü bir yol yoktur."

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Türkiye, PKK'ya karşı savaşıyor, bize karşı değil. PKK'nın varlığı bu savaşın sebebidir. Eğer bu savaşı bitirmek istiyorsa ve Kürtlük iddiasında bulunuyorsa, silah bırakmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

A Haber ekranlarında Eray Güçlüer ve Gazeteci Bülent Erandaç, bugün gerçekleşen kritik görüşmeye ilişkin dikkat çeken detaylar paylaştı.

Güvenlik ve terör uzmanı Dr. Eray Güçlüer, terör örgütü PKK ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. PKK'nın gerçek yüzünün artık herkes tarafından net bir şekilde görüldüğünü ifade eden Güçlüer, özellikle Kuzey Irak ve Barzani yönetiminin bu gerçeği yüksek sesle dile getirdiğine dikkat çekti.

Güçlüer, "Artık Türk ordusu bölgede. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve siyasi iradenin kararlılığıyla bu terör sorununu kökten çözmekte kararlı. Kuzey Irak yönetimi de bu kararlılığı görmüş durumda ve Türkiye ile iş birliği yapmaktan başka seçeneklerinin olmadığını anladılar. 'Ne olur bize destek verin, ordu burada, buradan devam edelim, ortak harekât merkezleri kuralım' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Başika başta olmak üzere bölgede yeni üs bölgeleri oluşturabileceğine işaret eden Güçlüer, PKK'nın Barzani bölgesindeki unsurlarının da temizlenmesi için ortak harekâtların yürütülebileceğini belirtti. Türkiye'nin elindeki geniş imkânlarla bölgedeki terör faaliyetlerini sonlandırma konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Güçlüer, bu gelişmelerin bölgede yeni bir dönemin habercisi olduğunu kaydetti.

2016 yılında referandum süreci ve Amerika'nın desteklediği FETÖ'ye yönelik operasyonların ardından Türkiye, terörü kaynağında bitirme kararı aldığını söyleyen gazeteci Bülent Erandaç, bu kararın, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığının bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

2019'da başlatılan Pençe Harekâtları'nın, bugün Mesrur Barzani'nin yaptığı açıklamalara zemin hazırladığını belirten Gazeteci Bülent Erandaç, "2019'dan bu yana süren bu operasyonlar, Barzani yönetiminin teröre karşı duruşunu şekillendiren en önemli etkenlerden biri oldu. Mesrur Barzani'nin Türkiye'ye yaptığı bu ziyaret, son derece kritik bir zamana denk geliyor." dedi.

Gazeteci Bülent Erandaç, Türkiye'nin şu anda Suriye'deki PKK ve YPG unsurlarını tasfiye etme aşamasında olduğunu belirterek, "Bu tasfiyenin ardından PKK'nın yöneticileri ve silahları Irak için ciddi bir tehdit hâline geliyor. Bazı unsurlar kaçacak yer arıyor ve bu noktada Talabani bölgesi stratejik bir önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Bülent Erandaç,Türkiye'nin, terörsüz bir bölge oluşturmak amacıyla Irak'taki çeşitli yerel yönetimlerle temaslarını sürdürdüğüne dikkat çekti. Talabani bölgesinden bazı karşıt tepkilerin geldiğini de sözlerine ekleyen Erandaç, Türkiye'nin hem Suriye hem de Irak'ta terörü kaynağında bitirme konusundaki kararlılığını koruduğunu belirtti.

Neydi bu Talabani bölgesi? diyen gazeteci Bülent Erandaç, "İşte ABD'nin Talabani bölgesini kullanarak Suriye'deki PKK ve Deyrizor'daki kantonlarını birleştirme çabaları. Türkiye'nin buradaki kilidi kapatmasıyla birlikte bu yapıları ikiye böldük ve perişan ettik. Şimdi bu süreç Irak'a yönelecek. Önümüzdeki bir-iki ay içerisinde Irak'a yönelik gelişmeler olacak. Bu tasfiye hareketiyle birlikte Mesrur Barzani de bu sıkıntıyı fark etti." ifadelerini kullandı.

SMO güçleri Fırat'ın doğusuna geçti (Fotoğraf: A Haber)

BARZANİ YÖNETİMİ SÜREÇ DEVAM ETSİN İSTİYOR

Güvenlik ve terör uzmanı Dr. Eray Güçlüer, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki PKK unsurlarını temizleme operasyonlarına ilişkin değerlendirmesinde Barzani yönetiminin, Türkiye'nin bu süreçteki kararlılığını gördüğünü ve domino etkisiyle PKK'nın tamamen yok edilmesini istediğini belirtti. Güçüler, "Bütünsel olarak baktığımızda, Fırat'ın doğusu PKK'dan temizlendikten sonra Barzani yönetimi istiyor ki bu süreç devam etsin. Domino etkisiyle PKK'lılar tamamen yok edilsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve sahadaki kararlılığı gördükten sonra, artık şu gerçeği fark ettiler: Türkiye bunları temizleyecek. Suriye'nin meşru güçleriyle birlikte Fırat'ın doğusunda PKK, Suriye'nin geleceğinde olmayacak. Bunu anladılar. Şimdi diyorlar ki: "Irak'ın geleceğinde de PKK olmasın. Bizim kanımızı emiyor." ifadelerini kullandı.

Güvenlik uzmanı Dr. Eray Güçlüer, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını değerlendirerek, Kuzey Irak'ta PKK'nın tamamen temizlenmesi için üç ana bölgeye dikkat çekti:

"Birincisi, Pençe bölgesi, yani Türk ordusunun girdiği alan. İkincisi, Barzani bölgesi. Üçüncüsü ise Talabani bölgesi. Barzani yönetimi diyor ki: "Bize destek verin; hem bizim bölgemizdeki hem de Talabani bölgesindeki PKK'yı yok edelim." Eğer Irak'ta bir operasyon başlarsa, bu sadece Barzani bölgesiyle sınırlı kalmaz, Talabani bölgesine kadar Kuzey Irak'ın tamamına yayılır. Bölgedeki paydaşların desteklenmesi suretiyle, geniş kapsamlı operasyonlarla, bu domino etkisiyle PKK illeti tamamen temizlenebilir.

SMO güçleri Fırat'ın doğusuna geçti (Fotoğraf: A Haber)

SURİYE MİLLİ ORDUSU FIRAT'IN DOĞUSUNA GEÇİŞ YAPTI

Önemli bir haber aldığını belirten Eray Güçlüer, Fırat'ın batısındaki Karakozak Köprüsü ve Münbiç hattından çıkarma araçlarıyla Fırat Nehri'nin geçileceğini ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusuna geçiş yaptığını bildirdi. Fırat'ın batısının, PKK sızmalarına karşı güvenli hâle getirildiğini ifade eden Güçlüer, Suriye'nin bir başka meşru gücünün de yaklaşık bir tank takımı büyüklüğündeki tank grubunun Rakka'ya geçtiğini belirtti.