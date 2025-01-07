MHP lideri Bahçeli'den sahte milliyetçilere ve DEM'li Tülay Hatimoğullarına ayar! "Hoplayan hoplasın terör bitecek"

Milliyetçi ülkücü harekette yer bulup itibar kazanan, çevre yapan bir avuç ahmağın çıkarları kesildi diye ileri geri konuşmaları edepsiz hezeyandır. Bu ilkesizlerin gazel okumaları boş varilin çıkardığı ses kadar anlamlıdır. Kurnazca kendilerini saklayan, insicamımızı sakatlama çabasında olanların maskesi düşünce aramızdan sıvıştıkları bilinen gerçektir. Türk milletini meşgul eden, meselelere kalıcı çözüm getiremeyenlerin, küçük partilerde ayağımıza dolanmaları kişilik yetersizliğinin sancısıdır.

YENİ YÜZYIL TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE PERÇİNLENECEKTİR Türk milletinin barış, huzur ve istikrar dönemi kapıları açılmıştır. Yıkmak kolay yapmak zordur. Yıkım heveslilerine karnımız toktur. Yeni yüzyıl barışın ve huzurun yüzyılı olacaktır. Yeni yüzyıl terörsüz Türkiye ile perçinlenecektir. Kronik sorunlar çözülecektir. Bundan rahatsız olanları, sinekli mevzilerinde fesatlık yapanları görüyor, acınacak hallerini ibretle seyrediyoruz.

Yeni yüzyılın siyasi yol haritası milli ve manevi değerlerle yekvücut olmuş bir halde şekillenmelidir. Yeni yüzyılda bozgunculuğun esamesi dahi okunmayacaktır.

CHP'NİN KAYIĞINDA İP OLANLARIN CİĞERLERİNİN KAÇ OKKA OLDUĞUNU GAYET İYİ BİLİRİZ Bizim bir görev kapsamında hareket ettiğimizi iddia edenler, içimizdeyken siyasetimize en küçük katkı veremiyorlardı. Kedinin aynada aslan görmesi neyse bunların durumu aynı. CHP'nin kayığında ip olanların ciğerlerinin kaç okka olduğunu gayet iyi biliriz. Kurt kurdu tanır ama biz bunları tanımıyor ve hiç de takmıyoruz. Bizim vatan sevdamızı tartıya çıkaracak bir siyasi oluşumu hiçbir kundak sarmamıştır. Terör musibeti bitecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak.

CHP'ye yanaşmış ilkesizlerin hariçten gazel okumaları, boş varilin çıkardığı ses kadar anlamlıdır. Başkalarının atına binenlerin bize seyislik taslaması utanmazlıktır.

MHP lideri Devlet Bahçeli Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu (Takvim.com.tr Arşiv)

TERÖR BİTECEK KARDEŞLİK BİLENECEK

Terör bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak. Milli birliğimizin sancağı herkesi gölgesinde toparlayacak. Eller birleşecek kem gözler def edilecek.

Teröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşmektir. Her yerin Gazze olacağını söyleyenlere hatırlatırım ki Gazze zaten içimizdedir.

Türk milletinin gördüklerini biz düşünüyor, tatbik etmek için uğraşıyoruz. Tuzaklarla çembere alınmış zorlu yolculuk seferindeyiz. Ön yargıları aşmak stratejik gayemizdir.

Amacımız beşeriyet aleminde kutup yıldızı gibi parlamaktır. Kavga ile gideceğimiz bir yer yoktur.

SURİYE'DE PKK/YPG'YE ASLA YER YOKTUR

Çevremizde oynanan oyunları görmeyen kalmamıştır. 8 Aralık'ta zulüm yönetimi ortadan kalkmıştır. Şimdi vakit Suriye'nin ihya vaktidir. Geçiş hükümetinin aldığı kararlar anlamlıdır. Temkini elden bırakmadan, rehavete kapılmadan yeni yönetimin eşitlikçi, yapıcı siyasetine destek vermek isabetli bir yaklaşımdır. Mezhebi kavgayı amaçlayan tahrik mekanizması işletilmekte, buna karşı dikkatli olunmalı. Suriye'de PKK/YPG'ye asla yer yoktur.

Büyük resme baktığımızda gördüğümüz emperyalist komplonun üzerimize geldiğidir. Biz sınırlarımızda kanlı terör örgütü istemiyoruz. Bu vatan hepimizindir. Türkiye Cumhuriyeti devleti Türk milletinin egemenlik hükmüdür. Ne devletsiz yaşarız ne de esarete tahammül ederiz. Biz birlikte çok güçlüyüz.

Değişim dinamikleri kaçınılmaz ihtiyaçtır. Milletlerin çağın gerisine düşmesi aklın doğasına aykırıdır.

ARABESK ÇIKIŞI: DEĞERLİ KARDEŞİM FERDİ TAYFUR'A ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

Arabesk müzik devamlı horlanmış, küçümsenmiş, bununla da kalmamış bir dönem yasaklanmıştır. Yitik sevdalara ses olan sanatçılarımız öcü gibi gösterilmiştir. İnsanımızın ruh köküne inemeyen, acılarını hissedemeyenler arabeski çağ dışı bulmuştur. Arabesk bizim geleneğimizin süsü, sedasıdır. Milyonlarca vatandaşımızın kalbinde taht kuran, değerli kardeşim, Allah vergisi sesi ile gönüllere su serpen, hatırası ile herkese yetecek olan Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diliyorum.

Biz dert diyoruz, çare ve çözüm üretiyoruz. Beka diyoruz, haysiyetli hayat diyoruz, birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz. Türk İslam medeniyeti insanlığa çok şey kazandırdı ama bugünkü hali yürek burkucudur.

Detaylar gelecek...