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Önce Menteşe ardından Marmaris! AFAD duyurdu: Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 04.30'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, 13 kilometre derinlikte kaydedildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 05:40 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 05:42
Önce Menteşe ardından Marmaris! AFAD duyurdu: Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem

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    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, önce Menteşe ilçesinde saat 20.43'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Muğla'da deprem. (X)Muğla'da deprem. (X)

    Bu sarsıntının ardından, saat 04.30'da merkez üssü Marmaris olan 4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

    Muğla'da deprem. (Takvim.com.tr foto arşiv)Muğla'da deprem. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Depremin, 13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
    Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
    2025-01-06 04:50:42 37.78194 37.70722 5.79 ML 1.4 Gölbaşı (Adıyaman)
    2025-01-06 04:31:52 38.35667 38.75028 11.14 ML 1.6 Kale (Malatya)
    2025-01-06 04:30:33 36.04694 28.12222 13.62 MW 4.0 Akdeniz - [64.92 km] Marmaris (Muğla)
    2025-01-06 03:40:34 37.78444 37.705 6.3 ML 2.9 Gölbaşı (Adıyaman)
    2025-01-06 02:55:48 38.92611 30.05222 10.2 ML 2.7 Altıntaş (Kütahya)
    2025-01-06 02:53:53 35.57028 32.10278 11.14 ML 1.9 Akdeniz - [71.20 km] Gazipaşa (Antalya)
    2025-01-06 02:37:44 37.40889 28.21889 7.07 ML 1.9 Yatağan (Muğla)

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