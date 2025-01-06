Önce Menteşe ardından Marmaris! AFAD duyurdu: Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, önce Menteşe ilçesinde saat 20.43'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Muğla'da deprem. (X)

Bu sarsıntının ardından, saat 04.30'da merkez üssü Marmaris olan 4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.