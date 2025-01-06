SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li Özer'in yardımcısı Osman Yalçın ile HDP arasında 50 milyonluk satış!

Terörden tutuklu Ahmet Özer’in yardımcısı Osman Yalçın’ın PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye aktardığı MASAK raporuna yansıdı. Raporda Yalçın'ın adına kayıtlı şirketin 2024'te Van Büyükşehir Belediyesine 32 milyon 270 bin liralık, Van İpekyolu Belediyesine 565 bin 950 liralık, HDP Genel Merkezi'ne 2021 ve 2023 yıllarında 50 milyon 936 bin liralık mal satışı yaptığı belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 14:56 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 15:06
CHP’li Özer’in yardımcısı Osman Yalçın ile HDP arasında 50 milyonluk satış!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanan CHP'li Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için başlatılan soruşturma kapsamında aranan firari yardımcısı Osman Yalçın hakkındaki incelemesi devam ediyor.

    Terörden tutuklu CHP'li Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer ve Yardımcısı Osman YalçınTerörden tutuklu CHP'li Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer ve Yardımcısı Osman Yalçın

    Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda Yalçın'ın Ocak 2017 ile Kasım 2024 döneminde 231 farklı kişi ve şirket hesabıyla 88 milyon 370 bin lira para transferinin bulunduğu belirtildi.

    Terörden tutuklu CHP'li Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in yardımcısı Osman YalçınTerörden tutuklu CHP'li Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in yardımcısı Osman Yalçın

    Raporda, şüphelinin 52 şahıs ve şirket hesabından EFT yöntemiyle 21 milyon 76 bin lira aldığı, 155 kişi ile şirket hesabına toplam 21 milyon 966 bin lira gönderdiği, 20 şahıs-şirket hesabından havaleyle toplam 33 milyon 412 bin lira aldığı ve 40 kişi-şirket hesabına 62 bin 244 lira yolladığı bildirildi.

    Yalçın'ın iki şahıs-şirket hesabından 33 milyon 412 bin lira kripto para aldığına işaret edilen raporda, şüphelinin kendi hesapları arasında 638 milyon 170 bin 655 lira havale ile EFT işlemi gerçekleştirdiği kaydedildi.

    Terörden tutuklu CHP'li Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer ve Yardımcısı Osman YalçınTerörden tutuklu CHP'li Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer ve Yardımcısı Osman Yalçın

    Raporda, Yalçın adına kayıtlı "Atlastaş Yapı Sanayi" isimli şirket hesabından 2017-2021 yıllarında 411 bin 500 lira para transferinin yapıldığı ifade edildi.

    HDP'YE 50 MİLYON LİRALIK MAL SATIŞI
    Firari şüpheli Yalçın'ın adına kayıtlı şirketin 2024'te Van Büyükşehir Belediyesine 32 milyon 270 bin liralık, Van İpekyolu Belediyesine 565 bin 950 liralık, HDP Genel Merkezi'ne 2021 ve 2023 yıllarında 50 milyon 936 bin liralık mal satışı yaptığı belirtildi.

    Terörden tutuklu CHP'li Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer ve Yardımcısı Osman YalçınTerörden tutuklu CHP'li Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer ve Yardımcısı Osman Yalçın

    Raporda, Yalçın'ın "PKK/KCK silahlı terör örgütü kurma, yönetme", "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hükümlü ve firari konumdaki çok sayıda örgüt üyesiyle aralarında para trafiği gerçekleştiğinin altı çizildi.

    FETÖ'NÜN SOHBET İMAMINA DA PARA GÖNDERMİŞ
    Yalçın'ın silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin sözde yönetim kadrosunda "sohbet imamı" olan firari şüpheli Bilal Verim'e de 2013'te 2 bin lira gönderdiği ifade edilen raporda, şüphelinin KHK kapsamında kamu görevinden çıkarılan zanlılarla da para trafiğinin olduğu bilgisi yer aldı.

    Ahmet Özerin yardımcısı Osman Yalçın için yakalama kararı! PKK yandaşlarını belediyede işe aldığı ortaya çıktı Kent uzlaşısı detayı!Ahmet Özerin yardımcısı Osman Yalçın için yakalama kararı! PKK yandaşlarını belediyede işe aldığı ortaya çıktı Kent uzlaşısı detayı!

    PKK'LILARI BELEDİYEDE İŞE ALDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI
    Yalçın'ın geçtiğimiz Kasım ayında da PKK terör örgütüyle bağlantılı firmalara usulsüz şekilde ihale verildiği, terör örgütüne yakın kişilerin belediye personeli olarak işe alındığı ortaya çıkmıştı.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    AK Parti TBMM’de DEM Parti heyetini kabul etti
    Sırrı Süreyya Önder’den Tülay Hatimoğulları’na Gazze ayarı! Öcalan’dan DEM eş başkanlarına İmralı vetosu: Gelmesinler
    Şam Ankara ile hemfikir! Teröristan hayali kuran YPG’ye Federalizme izin vermeyiz resti: Kırmızı çizgimiz
    Vasat hizmete yüzde 46’lık zam teklifi! İBB’nin ulaşıma zam isteğini UKOME reddetti
    İpek Kıraç’tan ikinci dava: İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliği iptal edilsin
    Kevin De Bruyne kafa karıştırdı! Fenerbahçe’ye gelecek mi?
    MEMURA EMEKLİYE %10 REFAH PAYI | SSK Bağkur’lular ile %4.2 zam farkı eşitlenir mi? Polis, öğretmen, hemşire...
    Kandil TUSAŞ’ın devamı gelir dedi PKK metropolleri kana bulamaya niyetlendi! MİT Hakurk’ta eylem hazırlığındaki teröristleri avladı
    2025’in ilk Kabinesi! En düşük emekli maaşına ek zam olacak mı? Memura refah payı gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan’da
    Fenerbahçe’den rekor transfer! O yıldıza tarihi teklif
    Ankara’nın Suriye planı hazır! PKK/YPG İsrail’le üçüncü yol arayışında | Başkan Erdoğan kantonculuk oynayanları uyardı
    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor
    Kırmızı et ve köftede eşek eti, kahvede ilaç, peynirde antibiyotik...
    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!
    EMEKLİYE 21 BİN TL | Bankaların promosyon yarışı kızıştı! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?