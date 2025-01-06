CHP’li Özer’in yardımcısı Osman Yalçın ile HDP arasında 50 milyonluk satış!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, "silahlı terör örgütü PKK /KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanan CHP'li Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için başlatılan soruşturma kapsamında aranan firari yardımcısı Osman Yalçın hakkındaki incelemesi devam ediyor.

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda Yalçın'ın Ocak 2017 ile Kasım 2024 döneminde 231 farklı kişi ve şirket hesabıyla 88 milyon 370 bin lira para transferinin bulunduğu belirtildi.

Terörden tutuklu CHP'li Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in yardımcısı Osman Yalçın

Raporda, şüphelinin 52 şahıs ve şirket hesabından EFT yöntemiyle 21 milyon 76 bin lira aldığı, 155 kişi ile şirket hesabına toplam 21 milyon 966 bin lira gönderdiği, 20 şahıs-şirket hesabından havaleyle toplam 33 milyon 412 bin lira aldığı ve 40 kişi-şirket hesabına 62 bin 244 lira yolladığı bildirildi.

Yalçın'ın iki şahıs-şirket hesabından 33 milyon 412 bin lira kripto para aldığına işaret edilen raporda, şüphelinin kendi hesapları arasında 638 milyon 170 bin 655 lira havale ile EFT işlemi gerçekleştirdiği kaydedildi.