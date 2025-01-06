Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Rize'de tarihi mesajlar: "Hedefimiz terörsüz Türkiye"

Başkan Erdoğan, Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi mevkisinden alarak dünyanın en güçlü, sözü dinlenir ve hatırı sayılır ülkelerinden biri haline getirdiklerini söyledi. "Hedefimiz terörsüz Türkiye" dedi.

HATIRI SAYILIR ÜLKE OLDUK

Başkan Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize ve Trabzon'da 8. Olağan İl Kongreleri'nde önemli mesajlar verdi:

Bir evladınız olarak bugüne kadar dosta düşmana karşı sizin yüzünüzü kara çıkarmadım. Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi mevkiinden aldık, dünyanın en güçlü, sözü dinlenir ülkelerinden biri haline getirdik. İnşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin inşasını da bizden sonraki nesiller eliyle bu kadro gerçekleştirecektir.

Terörsüz Türkiye hedefimize el birliği içinde mutlaka ulaşacağız. Her adımı incelikle düşünülmüş bir politika yürütüyoruz. Suriye'de bölücü örgütün umutları duvara tosladı. Yeni yönetim, son derece kararlı bir tavır sergiliyor.

Terör örgütü için yolun sonu görünüyor. Silahları teslim etmek, terörü terk etmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor.

Asırlardır biz Türk, Kürt hep bir aradayız. Kardeşleri birbirine düşüren emperyalistlerin oyununa gelmeyeceğiz. Stratejiyle hareket ederek aramıza örülmek istenen oyunları yıkıp atacağız.

Kökenimiz farklı olabilir, siyasi görüşümüz farklı olabilir ama hepimiz bu coğrafyanın bin yıllık evlatlarıyız. Sınırlarımız içindeki 85 milyon olarak hepimiz Türkiye'nin eşit vatandaşlarıyız. Vatan toprağı üzerinde biriz, beraberiz...

KOMŞUYA DUA...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize Güneysu'da komşusu olan Kıbrıs gazisi Muhammet Karslı'nın (88) ölümü üzerine ailesine taziyeye gitti. Burada Kuran-ı Kerim okuyan Erdoğan, dün de Karslı'nın cenaze törenine katıldı.