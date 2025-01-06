PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Rize'de tarihi mesajlar: "Hedefimiz terörsüz Türkiye"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize ve Trabzon'da partililere seslendi. "Hedefimiz terörsüz Türkiye" deyip şu tarihi mesajları verdi: "Önümüzde tarihi bir fırsat var. Biz ülkesinin kaderi ile kendi kaderini birleştirmiş bir partiyiz. Adımlarımız milletin hayrına olacaktır. Her adımı incelikle düşünülmüş bir politika yürütüyoruz. Suriye'de bölücü örgütün umutları duvara tosladı. Tek seçenekleri terörü terk etmek."

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Rize’de tarihi mesajlar: Hedefimiz terörsüz Türkiye

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başkan Erdoğan, Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi mevkisinden alarak dünyanın en güçlü, sözü dinlenir ve hatırı sayılır ülkelerinden biri haline getirdiklerini söyledi. "Hedefimiz terörsüz Türkiye" dedi.

    HATIRI SAYILIR ÜLKE OLDUK
    Başkan Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize ve Trabzon'da 8. Olağan İl Kongreleri'nde önemli mesajlar verdi:
    Bir evladınız olarak bugüne kadar dosta düşmana karşı sizin yüzünüzü kara çıkarmadım. Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi mevkiinden aldık, dünyanın en güçlü, sözü dinlenir ülkelerinden biri haline getirdik. İnşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin inşasını da bizden sonraki nesiller eliyle bu kadro gerçekleştirecektir.
    Terörsüz Türkiye hedefimize el birliği içinde mutlaka ulaşacağız. Her adımı incelikle düşünülmüş bir politika yürütüyoruz. Suriye'de bölücü örgütün umutları duvara tosladı. Yeni yönetim, son derece kararlı bir tavır sergiliyor.
    Terör örgütü için yolun sonu görünüyor. Silahları teslim etmek, terörü terk etmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor.
    Asırlardır biz Türk, Kürt hep bir aradayız. Kardeşleri birbirine düşüren emperyalistlerin oyununa gelmeyeceğiz. Stratejiyle hareket ederek aramıza örülmek istenen oyunları yıkıp atacağız.
    Kökenimiz farklı olabilir, siyasi görüşümüz farklı olabilir ama hepimiz bu coğrafyanın bin yıllık evlatlarıyız. Sınırlarımız içindeki 85 milyon olarak hepimiz Türkiye'nin eşit vatandaşlarıyız. Vatan toprağı üzerinde biriz, beraberiz...

    KOMŞUYA DUA...
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize Güneysu'da komşusu olan Kıbrıs gazisi Muhammet Karslı'nın (88) ölümü üzerine ailesine taziyeye gitti. Burada Kuran-ı Kerim okuyan Erdoğan, dün de Karslı'nın cenaze törenine katıldı.

    Başkan Erdoğandan terörsüz Türkiye mesajı: PKKnın uzantılarını sınır hattımızdan uzaklaştırdıkBaşkan Erdoğandan terörsüz Türkiye mesajı: PKKnın uzantılarını sınır hattımızdan uzaklaştırdık

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    2025’in ilk Kabinesi! En düşük emekli maaşına ek zam olacak mı? Memura refah payı gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan’da
    Yenidoğan Çetesinde talimatlar Kanlı Nigar’dan | Lakabını doğrulayan emir: Anne karnında bebek lazım!
    EMEKLİYE EK ZAM | Yeni taban aylık ne kadar olacak? Maaş tarihine yetişir mi?
    Ferdi Tayfur kızıyla küs ölmedi | Eski eş Necla Nazır cenazedeki gerilimi anlattı!
    Çöküş | Trabzonspor tarihinde böyle durumla karşılaşmadı: 10 karşılaşmada 20 puan kaybı
    Suyunu Ç’ıcardi’ler | Wanda Nara L-Gante’den ayrılıp Icardi’ye adım attı
    Hamas 34 kişilik rehine listesine şartlı onay verdi
    Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: PKK’nın uzantılarını sınır hattımızdan uzaklaştırdık
    Fener En-Nesyri ile güldü! Fenerbahçe - Hatayspor : 2-1 | MAÇ SONUCU
    Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde 36 terörist etkisiz hale getirildi
    Diyanet’ten Fondaş medyaya dava: Yalan haber için hesap verecekler
    İkinci İmralı görüşmesine hazırlanan DEM Parti’nin ilk rotası Edirne
    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor
    Eli kanlı iki terör örgütünün ittifakı: İsrail-PKK! Türkiye sınırında kirli temas
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi’nde Terörsüz Türkiye mesajı: Sonuç milletin hayrına olacak | Teşkilatlara uyarı