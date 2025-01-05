Başkan Erdoğan’dan AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar...

Kongremizin milletimize ve demokrasimize hayırlar getirmesini dilerim. AK Parti'ye gönül vermiş tüm kardeşlerimi tebrik ediyor, Allah hepsinden razı olsun. Partimize emek vermiş tüm kardeşlerimizi bugün rahmet ve şükranla yaad ediyorum. Yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerinden önce 17 Şubat tarihinde şehre gelmiş ve mitingimizi gerçekleştirmiştik. Trabzon bir kez daha tercihini Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonunu tercih etti. Size olan güvenimizi boşa çıkarmadınız. Allah ömür verdikçe, son nefesimize kadar Trabzon'a hizmet vermeye devam edeceğiz.

Biz hep hizmetlerimizle, yatırımlarımızla konuştuk. Bulunduğumuz görevlere millete efendilik etmeye değil, hizmetkar olmaya geliyoruz. Trabzon için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Refahı, huzuru, umudu çoğaltmak için yağmur, boran dinlemeden koşturacağız. Trabzonlu kardeşlerim gönüllerini ferah tutsun. Şehrine sevdalı kadrolar Trabzon'da iş başındadır. Trabzon'a mahcup olmayacağız. Biz burayı gönülden seviyoruz.

Trabzon şehirlerden bir şehir asla değildir. Burası Yavuz Sultan Selim'i hakanlığa hazırlayan şehirdir. Burası Kanuni'nin doğduğu şehirdir. Şehit Eren Bülbül'ün sevdası neyse Trabzon'un sevdası odur. Türkiye'nin geleceği için bedel ödeyenlerin cesaretidir Trabzon. Trabzon dostunun arkasında dağ gibi duranların, cesur olanların şehridir. Milletimizin duasıyla çıktığımız bu yolu sizlerle birlikte yürüyoruz.

Bu şehir en zor gününde milletimizin yanında durmuş bir vefa timsalidir. Karşılaştığımız tüm engelleri aşarken, sizlerlerin desteğini hep yanımızda bulduk. Trabzon bize hep yol gösterdi, yeni yollar açtı. Bu şehir, Türkiye'nin birikiminde belirleyici roller üstlendi. Tüm alanlarda Trabzon ülkemize yeri asla doldurulamayacak katkılar yaptı. İnanıyorum ki Trabzon Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirlerinden olacak.

Terörsüz Türkiye hedefimize el birliği içinde mutlaka ulaşacağız. Bunun için çok kapsamlı, çok boyutlu her adımı incelikle düşünülmüş bir politika yürütüyoruz. Bir süredir kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisinde önemli başarıla elde ettik. Suriye'nin Kuzeyinde düzenlediğimiz operasyonlar neticesinde PKK'nın bu uzantısın sınır hattımızdan uzaklaştırdık.

Bölgesel planların aparatı olarak son günlerde devreye alınmak istenen DEAŞ terör örgütünü kelimenin tam manasıyla bozguna uğrattık. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatımızda bölücü terör örgütünü sürekli sıkıştırıyor kıpırdayamaz hale getiriyoruz. Nokta operasyonlarımızı ve hava harekatlarımız devam ediyor. Nerede bir çıban varsa anında başını koparıyoruz. Sadece 2024 yılında sözde üst düzey 40 teröristi etkisiz hale getirdik.

Terörle mücadelede çok iyi bir noktadayız. Suriye'de, 8 Aralık'ta gerçekleşen halk devrimi ile birlikte bölücü örgütün umutları burada da duvara tosladı. Suriye'deki yeni yönetim ülkenin toprak bütünlüğünün korunması hususunda son derece kararlı bir tavır sergiliyor. Gazze'de 50 bin kardeşimizi şehit eden siyonistler bunlar haricinde bölücü terör örgütünün destekçisi efendisi neredeyse kalmadı. Terör örgütü için yolun sonu görünüyor.

Türkiye düşmanlarının aklı ile iş yapanlar eninde sonunda coğrafyanın değişmez gerçekleri ile karşılaşacaklardır. Bir kere şunu herkes bilsin. Silahın, şiddetin, terörün, sırtını emperyalistlere yaslayarak kantonculuk oynayanları devri tamamen sona ermiştir.

Yan yana yaşayan kardeşlerimizle aramıza yeni duvarlar örülmesine müsaade etmeyeceğiz. Türk, Kürt, Arap bizler bu coğrafyanın kadim sahipleriyiz asırlardır bir aradayız beraberiz. Ortak bir maziyi paylaşıyoruz. İnşallah mazimiz gibi istikbalimiz de müşterektir. Emperyalistlerin oyunlarına gelmeyeceğiz.

Anamızın dili farklı olabilir. Kökenimiz farklı olabilir. Siyasi görüşümüz farklı olabilir. Mezhebimiz farklı olabilir ama hepimiz bu coğrafyanın bin yıllık evlatlarıyız.

Hiç kimse bizim kadim birlikteliğimizi bozamayacak, bu kardeşliği dinamitlemeye kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir. Türkiye yüzyılının önündeki son engellerden biri olan terör belasını da ortadan kaldırarak inşallah hedefe daha seri bir şekilde ulaşacağız. Cumhur İttifakı'nın bu konudaki kararlılığı tamdır. İradesi ve mutabakatı en üst seviyededir.

Dün Samsun ve Ordu'daydık. Orada CHP genel başkanı sayın Özel'e bazı sorular sordum. Marmara ve İç Anadolu Bölgemiz ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak olan hızlı demiryolu hattına niçin karşı çıktıklarını açıklamasını istedim.

CHP'nin hizmet ve yatırım düşmanlığının arkasında hangi sebeplerin yattığını sayın Özel'in açığa kavuşturması gerektiğini ifade ettim. Hesap makinesi ile kuyumcu kuyumcu dolaşırken CHP'li belediyelerin SGK'ya borçlarının kaç çeyrek altın tuttuğunun hesabını yapmasını tavsiye ettim.

Hatta bu konuda hesap uzmanı olan Bay Kemal'den yardım almasının bizim açımızdan mahsuru olmadığını vurguladım. Sayın Özel bu konuda akla mantığa uygun bir cevap veremedi. CHP'li belediyelerin SGK'ya olan birikmiş borçlarını çeyrek altın cinsinden hesaplama anlaşılan sayın Özel'ın bayağı vaktini alıyor. CHP'nin genel başkanı Ankara'da hızlı trene karşı çıkıyor. Kars'a gittiğinde millet neyi duymak istiyorsa onu söylüyor. Yönettikleri belediyelerde sudan otoparka kadar yüzde bin ile yüzde 2 bin 500 arasın da zam yapıyorlar. Ancak Kars'ta doğal gaza indirim yapmaktan bahsediyor. Buradan sayın Özel'e soruyorum madem milletin indirimli doğal gaz kullanmasını çok istiyordunuz. EPDK'nın indirim kararını iptal ettirmek için mahkemeye taşıdınız.

Sadece Karadeniz'deki keşfimizin sevincini milletimizle paylaşmak için sağladığımız desteğin tutarı 87 milyar TL'dir. Geçen yıl vatandaşımızın her 100 TL'lik doğal gaz faturasının 65 lirasını devlet olarak biz üstlendik. 100 TL'lik elektrik faturasının 60 lirasını kamu olarak biz yüklendik. Enerji desteği olarak 2025 yılında bütçede 472 milyar TL kaynak ayırdık. Enerji başlığında vatandaşlarımıza çok güçlü destekler veriyoruz. Sayın Özel onu bunu bıraksın da ucuzlatacağız dedikleri suya niye 5 yılda yüzde binden fazla zam yaptıklarını açıklasın.

Vatandaşın ümüğünü sıkmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz. Gaz maz yok dediğiniz Sakarya gaz sahasında günlük üretimimiz 7 milyon metreküpü açtı. Diğer sahalarımızla birlikte toplan yurt içi üretimimizi günlük 8 milyon metreküpe yükselttik.

Gabar'da da günlük üretimde 70 bin varilin üzerine çıktık bay Özel. Hedefimiz 100 bin var.

Tüm bu destekleri verirken sismik arama ve sondaj faaliyetlerimize devam ediyoruz. Halen 4 derin deniz sondaj gemisi, 2 sismik araştırma gemisi ve destek gemilerinden oluşan dünyanın en modern filolarından birine sahibiz. Oruç Reis Gemimiz Somali denizlerindeki 3 sahada çalışmalarına başladı. İnşallah bu çalışmalarından da müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum.

Siyasetten emekli olmayı içine sindiremedi partisinde istenmediğini kabullenemedi. Kendini hatırlatmak için fırsat kolluyor çok çirkin bir dille devamlı bize sataşıyor. Nereden tutsan elinde kalan bir rakiple karşı karşıyayız. Ne iç politika, ne dış politika, ne enerji gibi stratejik konulara dair dikkate alınacak hiçbir fikirleri yok.

437 milyar TL tutarında kamu yatırımı yaptık. Adalette 2.5 milyar TL, eğitimde 21 milyar TL, gençlik ve sporda 8 milyar TL, sosyal yardımlarda 42 milyar TL, sağlıkta 10 milyar TL, çevre ve şehircilikte 68 milyar TL, ulaştırmada 153 milyar TL, tarım ve ormanda tarımsal hibe destekleri dahil 49 milyar TL, sanayi ve teknolojide finansman destekleri dahil 10 milyar TL, enerjide kamu ve özel toplam 64 milyar TL, kültür ve turizmde 3 milyar TL, çalışma ve sosyal güvenlikte 7 milyar TL yatırım yaptık.

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