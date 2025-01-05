PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Pera Palas'ta işgali kutlama balosu! 1920 konseptli yılbaşı partisi gündem oldu... Neden milli mücadelenin en zor yılını tercih ettiler?

Bir yılbaşı partisi... Düzenlenen yer anlamlı... Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kaldığı ancak İngiliz işgal kuvvetleri yöneticilerinin de kaldığı Pera Palas Otel... Yılbaşı konsepti ise 1920’den 21’e geçişi kutlamak. Yani İstanbul’un işgal edildiği yılbaşı. 16 Mart 1920 İstanbul’un İngiliz işgaline uğradığı yılın sonunda yaşanan yılbaşı kutlaması akla türlü oyunları getirdi. Takvim Gazetesi konuyu D'İngilizler' başlıklı manşetiyle gündeme taşıdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ocak 2025
Pera Palas’ta işgali kutlama balosu! 1920 konseptli yılbaşı partisi gündem oldu... Neden milli mücadelenin en zor yılını tercih ettiler?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    130 yıldır İstanbul'un kalbinde her olaya tanıklık eden Pera Palas Otel'de 1920 yılı konsepti bir yılbaşı partisi düzenlendi. Dönemin ruhuna uygun giyinenler dönemin meşhur müzikleriyle dans ederek 1921 yılına 'Merhaba' dedi.

    Pera Palas'ta 1920 konseptli yılbaşı partisi gündem oldu! Neden başka yıl değil? (Takvim Gazetesi)Pera Palas'ta 1920 konseptli yılbaşı partisi gündem oldu! Neden başka yıl değil? (Takvim Gazetesi)

    Ancak kutladıkları yıl İstanbul'un İşgal yılıydı. 16 Mart 1920'da İstanbul İngiliz askeri çizmeleri altında ezildi. Atatürk'ün 'geldikleri gibi giderler' sözü de Boğaz'a demirleyen İngiliz savaş gemileri içindi.

    Sosyal medyada partinin oldukça eğlenceli ve yaratıcı olduğunu ifade edenler vardı ancak gizli hedefi görüp tepki gösterenlerin sayısı da oldukça fazla. Türk tarihini bilenler 1920'nin Türkiye ve İstanbul için ne anlama geldiğini biliyordu.

    Pera Palas'ta 1920 konseptli yılbaşı partisi gündem oldu! Neden başka yıl değil? (Takvim Gazetesi)Pera Palas'ta 1920 konseptli yılbaşı partisi gündem oldu! Neden başka yıl değil? (Takvim Gazetesi)

    MİLLİ MÜCADELENİN EN ZOR YILI 1920!
    Milli Mücadele'nin en zor yılı hiç kuşkusuz 1920'ydi. İstanbul, o dönemde Osmanlı devletinin "payitahtı", yani başkentiydi. Bir başka deyişle, 16 Mart 1920, padişah Vahdettin'in yönettiği ülkenin devlet mekanizmasının doruğunun bulunduğu şehrin işgal edildiği gündü.

    Üstelik, başkent işgal edildiğinde, Osmanlı ülkesinin birçok bölgesi zaten işgal altındaydı. İzmir ve Ege bölgesinin bir bölümü 1919 Mayıs'ından itibaren, İngiliz emperyalizminin vekil gücü olarak Yunan ordusunun işgali altına girmişti.

    Pera Palas'ta 1920 konseptli yılbaşı partisi gündem oldu! Neden başka yıl değil? (Takvim Gazetesi)Pera Palas'ta 1920 konseptli yılbaşı partisi gündem oldu! Neden başka yıl değil? (Takvim Gazetesi)

    NEDEN BAŞKA YIL DEĞİL?
    Paris-İstanbul seferini yapan dünyaca ünlü Orient Express'in yolcularının İstanbul'da konaklayacağı lüks bir otel bulunmaması 'ihtiyacından' kaynaklı 1895 yılında Pera Palas Otel yapıldı.

    Pera Palas'ta 1920 konseptli yılbaşı partisi gündem oldu! Neden başka yıl değil? (Takvim Gazetesi)Pera Palas'ta 1920 konseptli yılbaşı partisi gündem oldu! Neden başka yıl değil? (Takvim Gazetesi)

    130 yıldır İstanbul'un kalbinde savaşlara, barışlara tanıklık eden Pera Palas Otel'de aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırladı. Atatürk'ün kaldığı 101 numaralı oda şimdi müze olarak hizmet veriyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Pera Palas’ta işgali kutlama balosu! 1920 konseptli yılbaşı partisi gündem oldu... Neden milli mücadelenin en zor yılını tercih ettiler?
    CHP’li İBB’nin İETT vurgununda yeni detaylar! Remzi Baka’ya ayda 181 milyon 5 yılda milyarlarca lira | Akçeli işler adrese teslim ihaleler
    Başkan Erdoğan’dan muhalefete borç tepkisi: SGK’yı batırmak bir CHP geleneği
    New Orleans’ı kana bulayan saldırganın iki farklı noktaya patlayıcı yerleştirdiği ortaya çıktı
    CANLI | Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’a son görev! İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay ve Ahmet Selçuk İlkan’dan duygu dolu sözler
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ordu’da! Samimi kareler peş peşe geldi: Vatandaşlarla çay içip sohbet etti
    Lider 2025’te de sahnede! Galatasaray Göztepe’yi 2-1 yendi
    Trump’tan zoraki atama: PKK/YPG destekçisi Morgan Ortagus’u Ortadoğu ekibine aldı
    Fırtına derbide kayıp! Trabzonspor Samsunspor’a 2-1 yenildi
    TikTok’taki o akım can aldı! Üzerine kolonya döküp çakmakla kendini yaktı
    Başkan Erdoğan, Samsun’da açıkladı: Ya silah bırakacaklar ya gömülecekler!
    MHP lideri Devlet Bahçeli’den Ferdi Tayfur’a son görev... Mezarının başına gitti
    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca’dan sonra o da gelecek
    Başkan Erdoğan’dan Samsun’da Ferdi Tayfur mesajı: Yerli ve milliydi | Ordu’da Ferdi Tayfur şarkısıyla karşılandı
    Mourinho’dan büyük sürpriz! Hatay maçında o isimler sahada