130 yıldır İstanbul'un kalbinde her olaya tanıklık eden Pera Palas Otel 'de 1920 yılı konsepti bir yılbaşı partisi düzenlendi. Dönemin ruhuna uygun giyinenler dönemin meşhur müzikleriyle dans ederek 1921 yılına 'Merhaba' dedi.

Sosyal medyada partinin oldukça eğlenceli ve yaratıcı olduğunu ifade edenler vardı ancak gizli hedefi görüp tepki gösterenlerin sayısı da oldukça fazla. Türk tarihini bilenler 1920'nin Türkiye ve İstanbul için ne anlama geldiğini biliyordu.

Ancak kutladıkları yıl İstanbul'un İşgal yılıydı. 16 Mart 1920'da İstanbul İngiliz askeri çizmeleri altında ezildi. Atatürk'ün 'geldikleri gibi giderler' sözü de Boğaz'a demirleyen İngiliz savaş gemileri içindi.

Pera Palas'ta 1920 konseptli yılbaşı partisi gündem oldu! Neden başka yıl değil? (Takvim Gazetesi)

Pera Palas'ta 1920 konseptli yılbaşı partisi gündem oldu! Neden başka yıl değil? (Takvim Gazetesi)



MİLLİ MÜCADELENİN EN ZOR YILI 1920!

Milli Mücadele'nin en zor yılı hiç kuşkusuz 1920'ydi. İstanbul, o dönemde Osmanlı devletinin "payitahtı", yani başkentiydi. Bir başka deyişle, 16 Mart 1920, padişah Vahdettin'in yönettiği ülkenin devlet mekanizmasının doruğunun bulunduğu şehrin işgal edildiği gündü.

Üstelik, başkent işgal edildiğinde, Osmanlı ülkesinin birçok bölgesi zaten işgal altındaydı. İzmir ve Ege bölgesinin bir bölümü 1919 Mayıs'ından itibaren, İngiliz emperyalizminin vekil gücü olarak Yunan ordusunun işgali altına girmişti.