Yeşil ve gri pasaportta vize sistemi değişecek mi? Sözcü’nün iddiasına yalanlama

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

CHP yandaşı Sözcü gazetesi her gün yeni bir algı operasyonuyla karşımıza çıkıyor. Bu kez Sözcü gazetesi, memurları ve görev amaçlı yurtdışına çıkanları ilgilendiren bir iddia ortaya attı.

Sözcü'nün yeşil ve gri pasaportlar hakkındaki asılsız haberi (Ekran görüntüsü) YALAN ALGI MANİPÜLASYON

Ali Gülen imzalı haberde "Yeşil Pasaportlu Türkler için AB'ye girişte 'ön vize' şartı başlıyor. 2025'in ilk yarısı Almanya, Fransa ve Hollanda da ETIAS adlı sisteme girecek. AB'ye vize gerektirmeyen pasaportu olanlar, EES adı programı indirecek. Herkes 7 Euro ödeyecek. Pasaportu, ödeme belgesini girecek. Uçağa binmeden önce ETIAS'tan onayı beklenecek. Onay gelmez ya da ret gelirse, kişi AB'ye giremeyecek" denildi.