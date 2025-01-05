Yeşil ve gri pasaportta vize sistemi değişecek mi? Sözcü’nün iddiasına yalanlama

CHP yandaşı Sözcü gazetesi her gün yeni bir algı operasyonuyla karşımıza çıkıyor. Bu kez Sözcü gazetesi, memurları ve görev amaçlı yurtdışına çıkanları ilgilendiren bir iddia ortaya attı.
CHP yandaşı Sözcü gazetesi her gün yeni bir algı operasyonuyla karşımıza çıkıyor. Bu kez Sözcü gazetesi, memurları ve görev amaçlı yurtdışına çıkanları ilgilendiren bir iddia ortaya attı.
YALAN ALGI MANİPÜLASYON
Ali Gülen imzalı haberde "Yeşil Pasaportlu Türkler için AB'ye girişte 'ön vize' şartı başlıyor. 2025'in ilk yarısı Almanya, Fransa ve Hollanda da ETIAS adlı sisteme girecek. AB'ye vize gerektirmeyen pasaportu olanlar, EES adı programı indirecek. Herkes 7 Euro ödeyecek. Pasaportu, ödeme belgesini girecek. Uçağa binmeden önce ETIAS'tan onayı beklenecek. Onay gelmez ya da ret gelirse, kişi AB'ye giremeyecek" denildi.
DMM'DEN YANIT
Sözcü'nün söz konusu haberi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.
DMM'den yapılan açıklamada "Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB'ye giremeyecek" iddiasının doğru olmadığı vurgulandı.
İşte o açıklama:
Bazı basın yayın organlarında yer alan "Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB'ye giremeyecek" iddiası doğru değildir.
Avrupa Birliğinin resmi web sitesinde yapılan açıklamada, 30 Avrupa ülkesinin vizeden muaf ülkelerin vatandaşlarına seyahatlerde, "ETIAS seyahat yetkisine sahip olma zorunluluğu" getirdiği belirtilmiştir.
ETİAS seyahat yetkisi aranacak ülkelerin yer aldığı listede, Türkiye bulunmamaktadır.
Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi-ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği iddiası asılsızdır.
ETIAS sistemi, Schengen bölgesine vizesiz girme hakkına sahip olan hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarına uygulanmayacaktır.
Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.