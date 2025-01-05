Son dakika: CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a soruşturma

CHP'nin ırkçı ve kutuplaştırıcı tutumuyla ön planda olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "Suriyelilerin ruhsatlarını hukuksuzca iptal ettim" itirafında bulundu.



Özcan, Suriyelilerin iş yeri ruhsatlarını iptal ettiği kararın hukuksuz olduğunu belirterek, "Yargıya gitseler kazanırlardı ama o zamanki güçle dava açamadılar." dedi. Göçmenlerin bu ırkçı uygulamalara rağmen şehirden ayrılmaması üzerine hukuksuz şekilde sularına, nikah ücretlerine 10 kat zam yaptığını söyledi.



Irkçı itiraflar sonrası Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.



TANJU ÖZCAN'A SORUŞTURMA



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır." dedi.



Soruşturmanın TCK'nın 'Nefret ve ayrımcılık' suçunu düzenleyen 122. maddesi kapsamında yürütüleceği öğrenildi. Ayrıca Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 4483 sayılı yasa kapsamında 'Görevi kötüye kullanmak' suçundan soruşturma izni talep edilecek.