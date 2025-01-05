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Sarıkamış şehitleri dua ve rahmetle anıldı! 4,5 kilometrelik yürüyüşte 100 metrelik Türk bayrağı taşındı

Osmanlı ordusunun, Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın üzerinden 110 yıl geçti. Türkiye, "Bu toprakta izin var" temasıyla Sarıkamış'ta şehitler için yürüdü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katıldığı 4,5 kilometrelik yürüyüşte 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı taşındı.

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Giriş Tarihi :05 Ocak 2025 , 13:45 Güncelleme Tarihi :05 Ocak 2025 , 13:46
Sarıkamış şehitleri dua ve rahmetle anıldı! 4,5 kilometrelik yürüyüşte 100 metrelik Türk bayrağı taşındı

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    Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri, düzenlenen törenlerle sona erdi.

    Birçok ilden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerinde "Bu toprakta izin var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla gerçekleştirilecek anma etkinliğine katılmak üzere Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde buluştu.

    Kent merkezi ile Sarıkamış ilçesinden otobüslerle zirveye ulaşan katılımcılar, Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına geldi. Vatandaşlar, Kızılçubuk bölgesinde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin önünde fotoğraf çektirdi.

    Binlerce kişi, şehitler için dua etti. (AA)Binlerce kişi, şehitler için dua etti. (AA)

    SOĞUK HAVAYA RAĞMEN BİNLERCE KİŞİ KATILDI

    Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa soğuk havaya rağmen binlerce kişi katıldı.

    Toplanma alanında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri Talip Uzun, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat bir araya geldi.

    Güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

    Kars İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürüyüş güzergahında soğuk hava ve don nedeniyle UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri konuşlandırıldı.

    Bu arada toplanma alanında çadır kuran Kızılay ekipleri, katılımcılara çay ve çorba ikramında bulundu.

    Binlerce kişi, şehitler için dua etti. (AA)Binlerce kişi, şehitler için dua etti. (AA)

    BİNLERCE VATANDAŞ DUALARIN ARDINDAN YÜRÜYÜŞE GEÇTİ

    Türk bayrakları taşıyan binlerce kişi, Kur'an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra soğuk havada Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti.

    Yürüyüşte 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı taşındı.

    Güzergah üzerinde bulunan Şehitler Mahallesi sakinleri, yürüyüşe katılanları Türk bayraklarıyla karşılayıp evlerinde yaptıkları yiyecek ve içecekleri ikram etti.

    CHP Genel Başkanı Özel ile Bakanlar Göktaş, Bak ve Güler, yürüyüş boyunca vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

    BAKANLAR GÖKTAŞ VE BAK, YÜRÜYÜŞTE DUYGULARINI AKTARDI

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gazetecilere, o kutlu, o mücadeleci ruhu burada hissetmenin çok kıymetli olduğunu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle, şehit yakını ve gazi ailelerle, şehit çocuklarıyla Sarıkamış'ta bulunduklarını söyledi.

    Bakan Göktaş, "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Burada 110 yıl önce ecdadımız vatan, bayrak ve ezan uğruna şehit düşmüştür. Onların aziz hatıralarına sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde biz bu yürüyüşü burada yapıyoruz. Her yıl 7'den 70'e, küçükten büyüğe daha kalabalık bir şekilde herkesin bu manevi ortama dahil olması bizleri onurlandırıyor, gururlandırıyor. Vatan, bayrak ve ezan uğruna hayatlarını kaybetmiş aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

    Binlerce kişi, şehitler için dua etti. (AA)Binlerce kişi, şehitler için dua etti. (AA)

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da gençlerle Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılında Sarıkamış'ta bulunduklarını belirterek, Allahuekber Dağları'nda canını feda eden şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

    Sarıkamış'a Türkiye'nin dört bir yanından gençleri getirdiklerini ifade eden Bak, şöyle konuştu:

    "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, ordumuzun esaslı mücadelesinin olduğu yerlere, Çanakkale'ye, Malazgirt'e, Dumlupınar'a ve Sakarya'ya ve pek çok organizasyona gençlerimizi tarih ve vatan bilincini aktarmak için getiriyoruz. Sarıkamış'ta dedelerimizi anıyoruz, bizim de ailemizden Rize'de akrabalarımızdan burada şehit düşmüş olanlar var. Dolayısıyla bizim köyümüzde de anlatırız Sarıkamış Harekatı'nı. Babam, dedelerinin kardeşlerinin burada şehit düştüğünü anlatırdı. Dolayısıyla her ailede, ocakta Sarıkamış Harekatı'yla ilgili anı vardır. Katılımları için vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

    Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri aldığı 4,5 kilometrelik yürüyüş, ilçedeki Ay-yıldızlı Tören Alanı'nda sona erdi.

    Alanda İzmir Soğuk Heykel Atölyesi Tiyatro Ekibi, Hüseyin Özer'in yönetmenliğinde canlandırma, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da gösteri yaptı.

    MUHARİP UÇAKLAR VE "ÇELİK KANATLAR" GÖSTERİ YAPTI

    Programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup şehitler için saygı atışı yapıldı, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dualar edildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün önemini belirten mesajının okunmasının ardından bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi anlatıldı.

    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in konuşmasının ardından etkinlik, muharip uçaklar ve "Çelik Kanatlar"ın tören alanı üzerinde yaptığı gösteriyle sona erdi.

    Alanda, Türk Kızılay tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

    "BİZİ ISITAN VATAN SEVGİSİ"

    Yürüyüşe katılan Mecit Birsen, bugün şehitler ve vatan için, sonraki günler de gelecek nesiller için yürüyeceklerini belirterek, "Burada üşüyoruz, bu topraklarda şehit olanları ısıtan vatan sevgisiydi, bizi de ısıtan vatan sevgisi." ifadelerini kullandı.

    Melisa Papakçı da şehitleri anmak için Sarıkamış'a geldiklerini söyledi.

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