Sarıkamış şehitleri dua ve rahmetle anıldı! 4,5 kilometrelik yürüyüşte 100 metrelik Türk bayrağı taşındı

Binlerce kişi, şehitler için dua etti. (AA)
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da gençlerle Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılında Sarıkamış'ta bulunduklarını belirterek, Allahuekber Dağları'nda canını feda eden şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.
Sarıkamış'a Türkiye'nin dört bir yanından gençleri getirdiklerini ifade eden Bak, şöyle konuştu:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, ordumuzun esaslı mücadelesinin olduğu yerlere, Çanakkale'ye, Malazgirt'e, Dumlupınar'a ve Sakarya'ya ve pek çok organizasyona gençlerimizi tarih ve vatan bilincini aktarmak için getiriyoruz. Sarıkamış'ta dedelerimizi anıyoruz, bizim de ailemizden Rize'de akrabalarımızdan burada şehit düşmüş olanlar var. Dolayısıyla bizim köyümüzde de anlatırız Sarıkamış Harekatı'nı. Babam, dedelerinin kardeşlerinin burada şehit düştüğünü anlatırdı. Dolayısıyla her ailede, ocakta Sarıkamış Harekatı'yla ilgili anı vardır. Katılımları için vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."
Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri aldığı 4,5 kilometrelik yürüyüş, ilçedeki Ay-yıldızlı Tören Alanı'nda sona erdi.
Alanda İzmir Soğuk Heykel Atölyesi Tiyatro Ekibi, Hüseyin Özer'in yönetmenliğinde canlandırma, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da gösteri yaptı.
MUHARİP UÇAKLAR VE "ÇELİK KANATLAR" GÖSTERİ YAPTI
Programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup şehitler için saygı atışı yapıldı, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dualar edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün önemini belirten mesajının okunmasının ardından bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi anlatıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in konuşmasının ardından etkinlik, muharip uçaklar ve "Çelik Kanatlar"ın tören alanı üzerinde yaptığı gösteriyle sona erdi.
Alanda, Türk Kızılay tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.
"BİZİ ISITAN VATAN SEVGİSİ"
Yürüyüşe katılan Mecit Birsen, bugün şehitler ve vatan için, sonraki günler de gelecek nesiller için yürüyeceklerini belirterek, "Burada üşüyoruz, bu topraklarda şehit olanları ısıtan vatan sevgisiydi, bizi de ısıtan vatan sevgisi." ifadelerini kullandı.
Melisa Papakçı da şehitleri anmak için Sarıkamış'a geldiklerini söyledi.