Ahde vefa! Başkan Erdoğan Kıbrıs gazisi komşusu Muhammet Karslı’nın cenazesinde saf tuttu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Samsun ve Ordu'daki Olağan İl Kongrelerinin ardından memleketi Rize'ye gitti.



Erdoğan, baba ocağı Güneysu'da, kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti. Ana-baba yurdunda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





Daha sonra vefat eden komşusu Muhammet Karslı'nın taziye evini ziyaret etti burada Kur'an-ı Kerim okudu.



Başkan Erdoğan komşusunun cenazesinde saf tuttu (Takvim.com.tr)

Başkan Erdoğan bugün de Karslı'nın Güneysu Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze namazında en ön safta yer tuttu.Muhammet Karslı'nın Kıbrıs gazisi olduğu öğrenildi.