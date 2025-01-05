Birşah marka sütte bakın ne çıktı! Tarım ve Orman Bakanlığı raflardan toplattırıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, " Birşah " markalı sütlerin bazı partilerinde su karıştığı ortaya çıktı. Üretici firma Danone , teknik bir aksaklık nedeniyle hatanın meydana geldiğini açıklarken, ilgili ürünlerin raflardan toplatılacağını duyurdu.

Danone yetkilileri, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, sütün üretim aşamasında kullanılan sıcaklık dengesini sağlamak amacıyla kullanılan suyun, teknik bir hata sonucu ürünlere karıştığını belirtti. Açıklamada, bu hatanın yalnızca 176.L parti numaralı ürünleri etkilediği ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 'nın "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde yer alan Birşah marka 1 litre yüzde 3,1 yağlı UHT sütlerde yapılan analizlerde, ürünlere su karıştığı ortaya çıktı. Bu durumun ardından bakanlık yetkilileri, ürünlerin toplatılması yönünde talimat verdi.

Daha önce bir tüketici tarafından çekilen fotoğraf

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HALK SAĞLIĞINA ZARAR VERMİYOR

Danone, hatalı ürünlerin herhangi bir sağlık riski taşımadığını vurgularken, ilgili partilerin tüm satış noktalarından hızla toplatıldığını duyurdu. Bakanlık yetkilileri de süreci yakından takip ettiklerini ve sorunun yalnızca belirli bir partiyle sınırlı olduğunu doğruladı.

Vatandaşların, satın aldıkları ürünlerin parti numaralarını kontrol etmeleri ve 176.L numaralı ürünlere rastlamaları durumunda ürünü iade etmeleri gerektiği bildirildi.

RAFLARDAN TOPLATILIYOR

Hatalı ürünlerin satıldığı üç harfli zincir marketler, toplatma işlemlerine hızla başladı. Vatandaşların güvenliği için süreç titizlikle yürütülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine yönelik denetimlerini artırarak sürdüreceğini açıkladı.