Diyanet’ten Fondaş medyaya dava: Yalan haber için hesap verecekler

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sözcü Gazetesi'nde "Ekmek Yiyin, Doyun" başlığıyla yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığını ve çarpıtıldığını belirterek, gazete hakkında hukuki işlem başlatılacağını duyurdu.

'HAKİKATLE BAĞDAŞMAYAN BİR HABER'

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu haberin asılsız iddialar içerdiği ve büyük bir çarpıtma örneği olduğu ifade edildi. Açıklamada, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine neden olan bu habere karşı gerekli hukuki adımların atılacağı vurgulandı.

Yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sözcü Gazetesi, haberinde 'Ali Erbaş vatandaşa eti ve sebzeyi çok gördü' gibi ifadeler kullanılarak büyük yalan ve çarpıtmaya imza atmıştır. Yazının hiçbir yerinde bu ifadeyi çağrıştıracak bir bölüm bulunmamaktadır. Söz konusu ifade tamamen gazetenin uydurmasıdır. Bundan tam 12 yıl önce yazılmış 'ekmek israfının önlenmesinin önemi'nden bahseden yazı Sözcü Gazetesi tarafından sanki bugün yeni yazılmış gibi gösterilmiş ve yazıda hiç yer almayan bir ifade uydurularak haber başlığı yapılmak suretiyle kamuoyu yanıltılmıştır.

Daha önce de defalarca Başkanlığımız ve Sayın Başkanımızla ilgili yalan ve çarpıtma haberler yapan Sözcü Gazetesi'nin bir kez daha Diyanet İşleri Başkanının şahsında Diyanet İşleri Başkanlığı kurumuna yönelik olumsuz algı oluşturmak için art niyetli ve maksatlı haber yaptığı görülmektedir. Haberle ilgili olarak hukuki işlem başlatılacaktır."

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Sözcü Gazetesi'nin "Ekmek Yiyin, Doyun" başlığıyla yayımladığı haberin mesnetsiz iddialara dayandığını ve manipülasyon içerdiğini açıkladı.

DMM'DEN MANİPÜLASYON AÇIKLAMASI

DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Ekmek yiyin doyurucudur' tavsiyesi yaptı." iddiası manipülasyondur. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, 2013 yılında başlatılan, "Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası" için kaleme aldığı bir yazıdaki ifadelerin, bağlamından koparılarak güncelmiş gibi servis edildiği tespit edilmiştir. Ekmek israfıyla ilgili yazıda geçen, "Tarih boyunca insanoğlunun en çok ürettiği ve tükettiği gıda ürünü olan ekmek, temel besin kaynaklarından biridir. Doyurucu ve ekonomik olması nedeniyle vücudumuzun ihtiyaç duyduğu günlük besin değerlerinin birçoğu ekmekten karşılanmaktadır..." şeklindeki ifadelerden bir bölümünün bağlamından koparılarak çarpıtıldığı belirlenmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.