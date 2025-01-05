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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi'nde bir kez daha "Terörsüz Türkiye" hedefinden bahsetti. "En büyük sorun tatlı su siyasetçileri" diyerek muhalefete yüklenen Erdoğan, "Birilerinin yaptığı gibi emperyalistlerin senaryolarında biçilen rollere güvenmiyoruz" şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi :05 Ocak 2025 , 13:42 Güncelleme Tarihi :05 Ocak 2025 , 13:59
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Samsun ve Ordu'daki Olağan İl Kongrelerinin ardından memleketi Rize'ye geldi.

    Erdoğan, Yenişehir Salonu'nda düzenlenen AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

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    Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulunuyor;

    Değerli yol arkadaşlarım sizleri sevgi ile saygı ile selamlıyorum. Buradan, Rize'mizin tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerimi muhabbet ile kucaklıyorum. Suyuna havasına vurgun olduğum, insanına aşık olduğum, baba yurdum Rize'de bizleri buluşturan rabbime hamt olsun. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun.

    Hizmet aşkı ile bayrağı devralan kardeşlerime başarılar, nöbeti devreden kardeşlerime emeklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum.

    Candan vazgeçilir, Rize'den vazgeçilmez diyoruz. Siz kalbinizle ve desteğinizle bizimle oldukça kazanmadık mücadele bırakmayız. Karadeniz tükenir, Rize'nin davasına milletine Türkiye'sine olan sevdası tükenmez.

    Ülkeye hizmet etme yolunda daha gidecek çok yolumuz var. Dosta düşmana karşı yüzünüzü kara çıkarmadık. Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getirdik. Türkiye Yüzyılı'nda da Karadeniz azmi ile çalışmaya devam edeceğiz.


    HEDEFİMİZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE

    Başkan Erdoğan: Birilerinin yaptığı gibi emperyalistlerin senaryolarında biçilen rollere güvenmiyoruz

    En büyük sorun tatlı su siyasetçileri...




    Ben genel başkanınız olarak varsa sizlere hakkımı helal etmiyorum.

    Biz siyasetimizi yaparken başka hiç kimseye hiçbir şeye değil Hakk'ın rızasını kazanmaya bakacağız.



    Başkan Erdoğan, Samsunda açıkladı: Ya silah bırakacaklar ya gömülecekler!Başkan Erdoğan, Samsunda açıkladı: Ya silah bırakacaklar ya gömülecekler!

    YA SİLAH BIRAKACAKLAR YA GÖMÜLECEKLER!

    Geride bıraktığımız gün AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi'ne katılan Erdoğan "Bölücü caniler ya silah gömecekler ya da silahlarıyla birlikte gömülecekler. PKK terör örgütü için üçüncü bir yol yoktur" demişti.

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