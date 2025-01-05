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2025'in ilk Kabinesi! En düşük emekli maaşına ek zam olacak mı? Memura refah payı gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan'da

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Kabine, yarın Başkan Erdoğan’ın liderliğinde Beştepe’de toplanacak. Kabine’nin ana gündem maddesini ise memur ve emekli maaşlarına zam oluşturacak. En düşük emekli maaşına ek zam ve memura refah payı yarın belli olacak. Öte yandan Suriye’deki gelişmeler de masada olacak.

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Giriş Tarihi :05 Ocak 2025 , 12:45 Güncelleme Tarihi :05 Ocak 2025 , 12:55
2025’in ilk Kabinesi! En düşük emekli maaşına ek zam olacak mı? Memura refah payı gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan’da

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    2025'in ilk Kabine toplantısı yarın Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanacak.

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    EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARI MASADA
    2024'ün yıllık enflasyonunun netleşmesiyle birlikte maaş artış oranları da belli oldu. Memur ve memur emeklisi yüzde 11,54, SSK BAĞKUR emeklisi ise yüzde 15,75 zam aldı.

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    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM GELECEK Mİ? MEMURA REFAH PAYI GELECEK Mİ?
    Toplantıda memura refah payı, en düşük emekli maaşına artış ihtimalleri de masada olacak. Konuya ilişkin yasal düzenleme yapılması bekleniyor. Olası düzenlemenin de bütçe üzerindeki etkisi değerlendirilecek.

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    2024''ün ekonomik röntgeninin de çekileceği toplantıda, 2025 yılına dair beklentiler veriler eşliğinde de masaya yatırılacak.

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    SURİYE'DEKİ GELİŞMELER
    Kabine'de dış politika başlığının ana başlığı Suriye'deki son gelişmeler olacak. Suriye'de yeniden imar çabalarına katkı sağlamak için bakanlıklar heyetler yollamıştı. Bu kapsamda ekiplerin çalışmaları değerlendirilecek. Özellikle altyapı, enerji ve tarım alanındaki tespitler masaya yatırılacak.

    Suriyelilerin güvenli dönüş süreçlerinde varılan aşama ve bundan sonraki yol haritası da mercek altına alınacak.

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    TERÖRLE MÜCADELE
    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinde gelinen aşamada da toplantıda ele alınacak. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör mevzilerini hedef alan operasyonların detayları değerlendirilecek.

    İsrail'in Gazze'de devam operasyonları ve ateşkes süreci de gündemde olacak. Toplantı sonrasında Başkan Erdoğan millete sesleniş konuşması gerçekleştirecek.

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