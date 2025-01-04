Başkan Erdoğan 2024 rakamlarını açıkladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı rakamlarını değerlendirdi. 262 milyar dolara çıktığını söyledi. Şöyle devam etti:

Küresel ekonomide ve bölgemizdeki zorluklara rağmen Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimizle yeni başarı hikayeleri yazıyoruz. 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 2.1 büyüme kaydeden ekonomimiz tam 17 çeyrektir büyüyor.



2024 yılı mal ihracatımız 2023 yılına göre yüzde 2,5 oranında artarak 262 milyar dolara çıktı. 2025 yılı için sermaye yatırımlarının da desteğiyle yüzde 4 büyüme oranına ulaşmayı hedefliyoruz.