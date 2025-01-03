"Yenidoğan çetesi savcısına el çektirildi" yalanına dava: 5 şahıs hakkında hapis istemi

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"Yenidoğan çetesini çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden el çektirildiğine" dair asılsız paylaşımlar yapan kişiler hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, avukat İrem Çiçek, halktv.com.tr Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe, gazetepencere.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nilay Can, "militerdoktrin1" isimli sosyal medya hesabının sahibi Hüseyin Dicle ve Veysi Dündar, "şüpheli" olarak yer aldı.

Yenidoğan çetesinin zanlıları böyle gözaltına alınmıştı. (Takvim.com.tr/Arşiv) RESMİ AÇIKLAMALARA RAĞMEN YALANLARINA DEVAM ETTİ İddianamede Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığına dair sosyal medya üzerinden açıklama yaptığı belirtilirken, İrem Çiçek'in asılsız iddialar içeren paylaşımlarını sürdürdüğü ifade edildi. Avukat İrem Çiçek'in, Cumhuriyet Başsavcılığındaki iş bölümü ve görevlendirmelerin Hakimler ve Savcılar Kurulu ya da Adalet Bakanlığı tarafından yapılmadığını bilmesine rağmen, kamu görevlilerine yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı iddianamede yer aldı. Bu gelişmeler, kamuoyunda geniş yankı bulurken, ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi. İddianamede, şüpheliler tarafından "Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya dosyadan el çektirildi" şeklinde asılsız haberlerin paylaşıldığı ifade edildi.