Alanya, Antalya deprem şiddeti kaç? AFAD depremler son dakika

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AFAD SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DUYURDU
Akdeniz, Antalya Alanya açıklarında (0,5 km) saat 16.51'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
(Takvim Foto Arşiv)
Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, son durumu paylaştı
Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, 4,5 büyüklüğündeki depremin ilçe merkezinde hissedildiğini söyledi.
Depremle ilgili ekiplerin inceleme yaptığını aktaran Ürkmezer, "Şu an için bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Alanya Kalesi açıklarında olduğu için biraz fazla hissettik." dedi. Ürkmezer, tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
(Takvim Foto Arşiv)
Antalya Valiliğinden de depremle ilgili açıklama yapıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Kurumlarımıza intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı. Depremi hisseden vatandaşlar büyük panik yaşadı.