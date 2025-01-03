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Alanya, Antalya deprem şiddeti kaç? AFAD depremler son dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 16.51'de gerçekleşti. Depremin tarihi Alanya Kalesi'ne yakın konumda yaşandığı kaydedildi.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 16:59 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 17:46
Alanya, Antalya deprem şiddeti kaç? AFAD depremler son dakika

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    Antalya'nın Alanya ilçesinde 4.5 şiddetinde deprem kaydedildi. Saat 16.51'de gerçekleşti. Merkez üssü Akdeniz Bölgesi olan deprem vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre deprem, Antalya Alanya'da (Akdeniz) kaydedildi. Çevre illerde de hissedilen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

    (AFAD)(AFAD)

    Alanya'da 4,5'lik deprem!

    DERİNLİĞİ 7 KM OLARAK ÖLÇÜLDÜ

    Antalya'nın Alanya ilçesinde 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem saat 16.51'de gerçekleşti. Merkez üssü Akdeniz Bölgesi olan deprem vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Alanya Kalesi'ne çok yakın bir konumda yaşandı

    Antalya'daki 4.5 büyüklüğündeki deprem Alanya Kalesi'ne çok yakın bir konumda meydana geldi.

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    AFAD SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DUYURDU

    Akdeniz, Antalya Alanya açıklarında (0,5 km) saat 16.51'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, son durumu paylaştı

    Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, 4,5 büyüklüğündeki depremin ilçe merkezinde hissedildiğini söyledi.

    Depremle ilgili ekiplerin inceleme yaptığını aktaran Ürkmezer, "Şu an için bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Alanya Kalesi açıklarında olduğu için biraz fazla hissettik." dedi. Ürkmezer, tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Antalya Valiliğinden de depremle ilgili açıklama yapıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Kurumlarımıza intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı. Depremi hisseden vatandaşlar büyük panik yaşadı.

    Alanya'da korkutan deprem! Halk sokaklara indi!

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