Alanya, Antalya deprem şiddeti kaç? AFAD depremler son dakika

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Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, son durumu paylaştı

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, 4,5 büyüklüğündeki depremin ilçe merkezinde hissedildiğini söyledi.

Depremle ilgili ekiplerin inceleme yaptığını aktaran Ürkmezer, "Şu an için bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Alanya Kalesi açıklarında olduğu için biraz fazla hissettik." dedi. Ürkmezer, tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.