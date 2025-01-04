Bakan Yerlikaya’dan Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili açıklama: Taviz vermeden yönetmeye devam ediyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , Suriye lilerin gönüllü geri dönüş süreçlerini değerlendirmek üzere sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve iş insanları ile İçişleri Bakanlığı'nda bir toplantı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, STK ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi (Fotoğraf: AA)

"TARİHİN DOĞRU TARAFINDA YER ALDIK"

Yerlikaya, açıklamasında, "ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri konusu ana gündem maddemizdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi tarihin doğru tarafında yer aldık. Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında dimdik durduk. Suriye'de huzur ve güvenlik sağlandıkça, ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı (X ekran görüntüsü)

"GÖÇ KONUSUNU TAVİZ VERMEDEN YÖNETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Devletimiz de sivil toplum kuruluşlarımız da bu dönüşlerde Suriyeli kardeşlerimize destek olacaklar. diyen Bakan Yerlikaya, "göç konusunu; uluslararası hukuka, medeniyet değerlerimize ve insan haklarına uygun, milli menfaatlerimiz doğrultusunda, kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden yönetmeye devam ediyoruz" dedi.