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Trafik kurallarına uymayanlara kesilecek cezalar güncellendi! İşte 2025 yılı yeni tutarlar...

2025 yılının trafik cezaları açıklandı. Trafik kurallarına uymayanlara kesilecek cezalar, yeniden değerleme oranına göre güncellendi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, para cezalarının yeni tutarları belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025
Trafik kurallarına uymayanlara kesilecek cezalar güncellendi! İşte 2025 yılı yeni tutarlar...

İÇİNDEKİLER

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    2025 yılının trafik cezaları belli oldu. Trafik kurallarına uymayanlara kesilecek cezalar yeniden değerleme oranında güncellendi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre para cezalarının yeni tutarları şöyle;

    - Yetkisiz çakar lamba takanlara ve kullananlara, ilk seferde 138 bin 172, bir yıl içinde iki ve daha fazla ihlal durumunda 276 bin 345 lira.

    - Park ve duraklama yasaklarına, dönüş ve geçme kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına, indirme ve bindirme kurallarına uymayanlara, emniyet kemeri ve kask kullanmayanlara 993 lira.

    - Kış lastiği kuralına uymayanlara 5 bin 856 lira.

    - Emniyet şeridini gereksiz yere kullanan ve kural ihlali yapanlara 9 bin 267 lira.

    - Engelliler için ayrılan yere park edene bin 986 lira.

    - Kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlara, araç sürerken cep telefonu kullananlara, ehliyetini yanında bulundurmayanlara, araç muayenesini yaptırmayanlara 2 bin 167 lira.

    - Ters yönde araç sürenlere 9 bin 267 lira.

    - Hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmaya 2 bin 167, yüzde 30'dan 50'ye kadar aşmaya 4 bin 512, yüzde 50'nin üzerinde aşmaya 9 bin 267 lira.

    - Drift veya spin atarak trafiği tehlikeye düşürenlere 46 bin 392 lira.

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