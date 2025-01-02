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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan "dijital telif" mesajı: Emek hırsızlığı bizleri sözün bittiği yere getirdi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Dijital Telif yasasına ilişkin konuştu. Yayman, "İnşallah 2025 yılı gündemimizde 'dijital telif yasası'nın bir an önce çıkması var. Artık emek hırsızlığı, bizleri sözün bittiği yere getirdi." ifadelerini kullandı. Gündemi de değerlendiren Yayman, "Şubat ayı içerisinde artık Türkiye'de silahların bırakılacağı bir iklimin, silah tesliminin ve PKK terör örgütünün Türkiye'de artık eylem yapmayacağının gündeme geleceğini, önemli bir provokasyon olmazsa her şey yolunda ilerlerse şubat ayı içerisinde çok önemli gelişmelerin olacağını görüyorum." dedi.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 16:44 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 17:06
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’dan dijital telif mesajı: Emek hırsızlığı bizleri sözün bittiği yere getirdi

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    TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Komisyonun dijital gündemle ilgili yoğun bir mesai içerisinde olduğunu dile getirdi.

    DİJİTAL TELİF YASASI BİR AN ÖNCE ÇIKMALI
    Komisyonun 2025 yılında gerçekleştireceği çalışmalara ilişkin bilgi veren Yayman, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştüklerini belirterek, "İnşallah 2025 yılı gündemimizde 'dijital telif yasası'nın bir an önce çıkması var. Artık emek hırsızlığı, bizleri sözün bittiği yere getirdi." ifadelerini kullandı.

    Hüseyin Yayman (Takvim.com.tr Arşiv)Hüseyin Yayman (Takvim.com.tr Arşiv)

    Bir taraftan "5N 1K" kuralıyla çalışan gazetecilerin olduğunu anlatan Yayman, diğer tarafta ise bu gazetecilerin emekleri üzerinden etkileşim almaya çalışan, "emek hırsızlığı yapan, copy paste gazeteciliği ile aslında kendisine gazeteci bile denmeyen" insanların yaptığı bir faaliyetin bulunduğunu belirtti.

    Yayman, etkileşim almak için her türlü absürtlüğü yapan anlayışa asla katılmadıklarını, dijital telif gündemini olmazsa olmaz bir unsur olarak gördüklerini söyledi.

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    SOSYAL MEDYADA YAŞ SINIRI
    Sosyal medya kullanımında yaş sınırına ilişkin tartışmalara dikkati çeken Yayman, şöyle konuştu:

    "Tavrımız net, bu konuda siyasetçiler karar vermeyecek, bilim insanları, psikiyatristler, uzmanlar karar verecek ama sosyal medyanın yıkıcı etkisinin bu kadar öne çıkmasını doğru bulmuyoruz. Bir taraftan kumar, oyun siteleri, diğer taraftan etkileşim almak uğruna yapılan absürt içerikler ailemizin temeline dinamit koymakta, gençlerimizin geleceğini çalmakta. Biz bunu asla kabul etmiyoruz.

    Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla, AK Parti Grubumuzla beraber Komisyonumuz ortak bir çalışma içerisinde. Değerlendirmelerimiz devam ediyor. Sosyal medyaya giriş yaşıyla ilgili bir düzenleme yapacağız. Muhakkak aileyi, çocuğu korumak istiyoruz. Bununla ilgili de 13 yaşsa 13 yaş,16 yaşsa 16 yaş. Ailelerimizden bize yapılan başvuruda, öğretmenlerimizle yaptığımız değerlendirmelerde daha çok 13 yaşın öne çıktığını görüyoruz. Bu noktada buna siyaset kurumu değil uzmanlar karar verecek."

    Sosyal medyaya yaş sınırı getirilecek (Takvim.com.tr Arşiv)Sosyal medyaya yaş sınırı getirilecek (Takvim.com.tr Arşiv)

    NETFLİX MASAYA GELECEK
    Hüseyin Yayman, Komisyon olarak 2025 yılında dijital platformların temsilcilerini dinlemeye devam edeceklerini bildirerek, ilk olarak Netflix'in dinleneceğini kaydetti.

    Yayman, Komisyona, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlarının da geleceğini ifade etti.

    Suriye'deki gelişmelere dikkati çeken Yayman, Suriye'de asla bir "Teröristana" ya da "Davut Koridoru"na müsaade edilmeyeceğini belirtti.

    Yayman, Suriye'de, milli iradenin tecelli etmesini önemli bulduğunu vurgulayarak, kapsayıcı bir yönetim modelinin Suriye için çok önemli olduğunun altını çizdi.

    "DEM PARTİ ÜZERİNE DÜŞEN TARİHİ SORUMLUĞU YERİNE GETİRMELİ"
    Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı çağrı ve sonrasında yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi.

    Suriye'de yaşanan gelişmelerin Devlet Bahçeli'nin nasıl bir kehanetle konuştuğunun ispatı olduğuna işaret eden Yayman, gelişmeleri olumlu gördüğünü vurguladı.

    DEM heyeti MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti (AA)DEM heyeti MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti (AA)

    Yayman, Türkiye'nin terörden çok acılar çektiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Şehit analarının ağlamaması, Türkiye'nin bu terör belasından kurtulması için Sayın Bahçeli'nin çağrısı tarihsel önemdedir, ezberleri bozmuştur, duvarları yıkmıştır. Bir anlamda turnusol, samimiyet testidir. Çok değerlidir. 1990'lı yıllarda Türkiye terör belası ile boğuşurken bir TV kanalında rahmetli Alparslan Türkeş'in, HEP milletvekili Leyla Zana'ya 'Kızım bir sorunun olursa beni ara, her zaman arayabilirsin.' şeklinde ifadesi vardır. Aslında dünden bugüne Bahçeli'nin tavrı çok nettir. Ahmet Türk ile söyledikleri tarihe geçer niteliktedir. Önümüzdeki günlerde güzel gelişmeler olacaktır. Burada artık söz sırası DEM'dedir. DEM Parti üzerine düşen tarihi sorumluğu yerine getirmelidir. PKK terör örgütünün silah bırakması ve Türkiye'de eylemlere artık son vermesi noktasında daha cesaret verici tavır içinde olmalıdır. Bugün tarihte ilk defa DEM Parti, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmektedir. Bu, milletimizin görmek istediği bir harekettir, tavırdır."

    Hüseyin Yayman, bir gazetecinin, "Öcalan'dan gelen mesajda, 'adres Meclis' vurgusu vardı. Silah bırakma çağrısı gelmedi. Onun zamana yayılması mı söz konusu?" sorusu üzerine, Bahçeli'nin başlattığı sürecin nasıl bir devlet aklının ortada olduğunu gösterdiğini söyledi.

    ŞUBAT AYINI İŞARET ETTİ: ÇOK ÖNEMLİ GELİŞMELER OLACAK
    Yayman, sözlerini şöyle tamamladı:

    "O gün Devlet Bahçeli'ye kızanlar, itiraz edenler, Meclis kürsüsünden ip atanlar, Suriye'de yaşanan gelişmelerden sonra herhalde bu çağrısının ne kadar tarihsel bir öneme sahip olduğunu hep beraber anlamışlardır. Sayın Bahçeli çağrısını yapmıştır, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda düşüncelerini dile getirmiştir. Terörist başı Abdullah Öcalan bir açıklama yapmıştır. Şimdi sıra DEM Parti'dedir.

    DEM Parti'nin bu tarihsel sorumluluğunu yerine getirmesi gerekmektedir. Şubat ayı içerisinde artık Türkiye'de silahların bırakılacağı bir iklimin, silah tesliminin ve PKK terör örgütünün Türkiye'de artık eylem yapmayacağının gündeme geleceğini, önemli bir provokasyon olmazsa her şey yolunda ilerlerse şubat ayı içerisinde çok önemli gelişmelerin olacağını görüyorum. Türkiye tarihini gerçekten olumlu yönde değiştirecek, Türkiye'nin ileri hamleler yapmasını sağlayacak bir takım gelişmelerin olacağını görüyorum."

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