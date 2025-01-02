İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu partisinden istifa etti | Kürşat Zorlu kimdir?

Kürşat Zorlu'nun X hesabından paylaşımı
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkeme hizmet için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim.
Sevgi ve saygılarımla.
Partisinden istifa eden İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu (Takvim Foto Arşiv)
KÜRŞAT ZORLU KİMDİR?
İYİ Parti Ankara 3. Bölge 2. Sıra Milletvekili Adayı Kürşad Zorlu, 14 Mayıs'ta düzenlenen seçimlerde milletvekili seçildi.
1977 yılında Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğan Zorlu, ilk, orta ve lise öğrenimini aynı yerde tamamladı. 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra aynı branşta yüksek lisans yaptı. Doktora derecesini 2009 yılında alan Zorlu, akademik görevlerinden önce Sağlık Bakanlığı'nda Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü müşavirliği, PTT Genel Müdürlüğü'nde uzman ve genel müdür danışmanlığı, Ulaştırma Bakanlığı'nda bakan danışmanlığı, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü müşavirliği, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nda başkan danışmanlığı görevlerini yürüttü.
2010 yılında Ahi Evran Üniversitesi İşletme Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2013 yılında ABD'de South Carolina Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Yönetim ve strateji alanında doçent unvanı aldı. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde profesör ve Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı başkanı oldu. 2011-2013 yılları arasında Ahilik Araştırma Merkezi, İl İstihdam Kurulu ve KOBİ Proje Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunan Zorlu, Kasım 2019'da Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak atandı.
Babası MHP'den 1994-2004 arası Yerköy belediye başkanlığı yapmış olan Bahri Zorlu'dur. 19 Ekim 2022'de TBMM grup toplantısında İYİ Parti'ye katılan Zorlu, aynı gün İYİ Parti Sözcüsü ve genel başkan başdanışmanlığına getirildi.
Yeniçağ, Vatan ve Habertürk'te köşe yazarlığı yapan Zorlu, İngilizce ve Kazakça biliyor.