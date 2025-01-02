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İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu partisinden istifa etti | Kürşat Zorlu kimdir?

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu partisinden istifa ettiğini açıkladı. Zorlu, X hesabından yaptığı paylaşımda "Bilindiği üzere, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 5. Olağanüstü Kurultayla partimiz, rotasının aydınlık olmasını umduğumuz bir değişim yolculuğuna çıkmıştır. Aradan geçen 8 aydan fazla zamanda, milletimin yakama taktığı şerefli vekillik nişanına yakışır bir çaba ortaya koymak adına var gücümle çalıştım. Ancak gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım" dedi.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 12:26 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 12:35
İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu partisinden istifa etti | Kürşat Zorlu kimdir?

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    İYİ Parti her geçen gün kan kaybetmeye devam ediyor. Meral Akşener'in genel başkanlığı devrettiği Müsavat Dervişoğlu yönetimindeki İYİ Parti Meclis'te bir koltuk daha kaybetti.

    İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, partisinden istifa etti. Zorlu, istifa gerekçesini sosyal medya hesabından paylaştı.

    Zorlu'nun açıklaması şu şekilde:

    Veda Vakti…

    Aziz Milletimin yüksek dikkatine;

    Kadim değerlerimize olan sadakatimle ve "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır" düsturuyla bugüne kadar siyaseti yalnızca bir görev değil, milletimizin aydınlık geleceği için bir sorumluluk ve hizmet alanı olarak gördüm. Bu hedef ve şuurla, davete icabet ederek, 19 Kasım 2022 tarihinde İYİ Parti ailesine katıldım. Partimin bana verdiği görevleri, zorlu bir siyasi atmosferde yüksek bir gayretle ve kıvançla yürüttüm.

    Partisinden istifa eden İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu (Takvim Foto Arşiv)Partisinden istifa eden İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu (Takvim Foto Arşiv)

    Bilindiği üzere, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 5. Olağanüstü Kurultayla partimiz, rotasının aydınlık olmasını umduğumuz bir değişim yolculuğuna çıkmıştır. Aradan geçen 8 aydan fazla zamanda, milletimin yakama taktığı şerefli vekillik nişanına yakışır bir çaba ortaya koymak adına var gücümle çalıştım. Ancak gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım.

    Bu zorunlu halde vakit, bu ülkenin pusulası daima milletini gösteren bir evladı olarak benim için, yeniden yola revan olma vaktidir. Bugün itibarıyla mensubu olduğum İYİ PARTİ ile olan resmi bağımı noktalıyorum.

    Partisinden istifa eden İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu (Takvim Foto Arşiv)Partisinden istifa eden İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu (Takvim Foto Arşiv)

    Bu çatı altında birlikte mücadele verdiğim dava arkadaşlarıma ve desteğini benden esirgemeyen teşkilatımızın emektar fertlerine yürekten teşekkür ediyorum.

    Almış olduğum bu kararın geçmişte ortaya koyduğumuz birliktelik ruhuna zarar vermemesi yahut polemiklere kapı aralamasına izin verilmemesi en büyük temennimdir.

    Kürşat Zorlu'nun X hesabından paylaşımı Kürşat Zorlu'nun X hesabından paylaşımı

    Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkeme hizmet için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim.

    Sevgi ve saygılarımla.

    Partisinden istifa eden İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu (Takvim Foto Arşiv)Partisinden istifa eden İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu (Takvim Foto Arşiv)

    KÜRŞAT ZORLU KİMDİR?

    İYİ Parti Ankara 3. Bölge 2. Sıra Milletvekili Adayı Kürşad Zorlu, 14 Mayıs'ta düzenlenen seçimlerde milletvekili seçildi.

    1977 yılında Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğan Zorlu, ilk, orta ve lise öğrenimini aynı yerde tamamladı. 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra aynı branşta yüksek lisans yaptı. Doktora derecesini 2009 yılında alan Zorlu, akademik görevlerinden önce Sağlık Bakanlığı'nda Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü müşavirliği, PTT Genel Müdürlüğü'nde uzman ve genel müdür danışmanlığı, Ulaştırma Bakanlığı'nda bakan danışmanlığı, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü müşavirliği, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nda başkan danışmanlığı görevlerini yürüttü.

    2010 yılında Ahi Evran Üniversitesi İşletme Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2013 yılında ABD'de South Carolina Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Yönetim ve strateji alanında doçent unvanı aldı. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde profesör ve Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı başkanı oldu. 2011-2013 yılları arasında Ahilik Araştırma Merkezi, İl İstihdam Kurulu ve KOBİ Proje Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunan Zorlu, Kasım 2019'da Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak atandı.

    Babası MHP'den 1994-2004 arası Yerköy belediye başkanlığı yapmış olan Bahri Zorlu'dur. 19 Ekim 2022'de TBMM grup toplantısında İYİ Parti'ye katılan Zorlu, aynı gün İYİ Parti Sözcüsü ve genel başkan başdanışmanlığına getirildi.

    Yeniçağ, Vatan ve Habertürk'te köşe yazarlığı yapan Zorlu, İngilizce ve Kazakça biliyor.

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