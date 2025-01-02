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Altında milyem oyunu! Piyasaya sürmüşler: 9 gözaltı

Diyarbakır'da düşük ayarlı altın üreterek piyasaya sürdüğü tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin düşük ayarlı altın ürettiği atölyelerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan altın ele geçirildi.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 09:23 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 09:23
Altında milyem oyunu! Piyasaya sürmüşler: 9 gözaltı

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    Kentte artan şikayetler üzerine, sadece darphane tarafından üretilebilen çeyrek ve yarım altınların ayarını düşürüp, vatandaşları ve kuyumcu esnafını dolandıran şüphelilerin yakalanması için, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

    Milyem operasyonu (DHA)Milyem operasyonu (DHA)

    Çalışmada belirlenen 9 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin düşük ayarlı altın ürettiği atölyelerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan altın ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Altında milyem operasyonu (DHA)Altında milyem operasyonu (DHA)

    MİLYEM NEDİR?

    Kuyumcu terimleri, milyem nedir nasıl hesaplanır ayar nedir sorularının yanıtında öncelikle milyem ile başlamak doğru olacaktır. Kuyumculuk sektörü içinde kullanımına yer açılan milyem terimi altın saflığının 1000 üzerinden değerlendirilmesi şekliden yapılan hesaplamadır. Altının ayarının belirlenmesi o altının saflığının derecesinin bilinmesi ile bilinerek buna göre de altın satışına yer açılır. Saf altın kütlesi alınarak toplam kütleye bölünmesi ile elde edilen milyem hesaplama işlemi 1 milyemin değeri ise 0,05625 dereceye tabi olarak ifade edilmektedir.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Kuyumcu terimleri, milyem nedir nasıl hesaplanır ayar nedir sorunun yanıtında ayar ise altının saflık derecesine göre belirlenen ifadedir. 24 ayara sahip olan altın yüzde yüz saflığa sahip olup has altın olarak da ifade edilmektedir. 18 ayara sahip olan altın yüzde yetmiş beş oranında saflığa sahip olup yirmi iki ayar altın ise yüzde doksan bir oranında saflığa sahip bir seçimdir. Genellikle düğünlerde hediyelik olarak tercih edilen seçimlerde yer açılan on dört ayar altın ise yüzde elli sekiz oranında bir saflık derecesi ile satışa sunulmaktadır.

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