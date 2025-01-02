Altında milyem oyunu! Piyasaya sürmüşler: 9 gözaltı

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Kuyumcu terimleri, milyem nedir nasıl hesaplanır ayar nedir sorunun yanıtında ayar ise altının saflık derecesine göre belirlenen ifadedir. 24 ayara sahip olan altın yüzde yüz saflığa sahip olup has altın olarak da ifade edilmektedir. 18 ayara sahip olan altın yüzde yetmiş beş oranında saflığa sahip olup yirmi iki ayar altın ise yüzde doksan bir oranında saflığa sahip bir seçimdir. Genellikle düğünlerde hediyelik olarak tercih edilen seçimlerde yer açılan on dört ayar altın ise yüzde elli sekiz oranında bir saflık derecesi ile satışa sunulmaktadır.