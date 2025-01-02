Altında milyem oyunu! Piyasaya sürmüşler: 9 gözaltı

Kentte artan şikayetler üzerine, sadece darphane tarafından üretilebilen çeyrek ve yarım altınların ayarını düşürüp, vatandaşları ve kuyumcu esnafını dolandıran şüphelilerin yakalanması için, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Milyem operasyonu (DHA)
Çalışmada belirlenen 9 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin düşük ayarlı altın ürettiği atölyelerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan altın ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Altında milyem operasyonu (DHA)
MİLYEM NEDİR?
Kuyumcu terimleri, milyem nedir nasıl hesaplanır ayar nedir sorularının yanıtında öncelikle milyem ile başlamak doğru olacaktır. Kuyumculuk sektörü içinde kullanımına yer açılan milyem terimi altın saflığının 1000 üzerinden değerlendirilmesi şekliden yapılan hesaplamadır. Altının ayarının belirlenmesi o altının saflığının derecesinin bilinmesi ile bilinerek buna göre de altın satışına yer açılır. Saf altın kütlesi alınarak toplam kütleye bölünmesi ile elde edilen milyem hesaplama işlemi 1 milyemin değeri ise 0,05625 dereceye tabi olarak ifade edilmektedir.