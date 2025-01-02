Askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB sevk tarihleri 2025!

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı Şubat dönemi askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları için tarihleri açıkladı. Uzun süredir merakla beklenen açıklamalar, e-Devlet üzerinden duyurulacak. İşte, askerlik yerleri ve sevk tarihleriyle ilgili tüm detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) Askerlik Sınıflandırma Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Şubat 2025 dönemi askerlik sınıflandırma sonuçları, silahaltına alınacak yedek subay adayları, yedek astsubay adayları ve er statüsündeki yükümlüler için kritik bir öneme sahip. MSB, 2025 yılı Şubat dönemi için seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 29 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacağını açıkladı. Bu tarihte, yükümlüler kendi askerlik yerlerini öğrenebilecekler.