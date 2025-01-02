Çete infazında yeni detaylar! Kendini müteahhit diye tanıtmıştı! Uyuşturucu baronu çıktı

Öldürülen Aras Yılmaz. (Takvim.com.tr)





Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre; İran asıllı Reza H. ve Mahmoud Davarpanah F. ise yardımcılarıydı. Reza H., Aras Yılmaz'ın talimatları doğrultusunda İran'dan gelen sıvı metamfetaminin uyuşturucuya dönüştürülmesinden sorumluydu ve uyuşturucu imalatı için 'doktor' olarak tabir edilen kişileri koordine ediyordu.

İNFAZ EMRİ VERİLDİ

Yılmaz'ın liderliğindeki çete, geçtiğimiz yıl Mart ayında sıvı haldeki metamfetamini Türkiye'ye sokmak için tır şoförü G.J. ve M.R. ile anlaştı. 14 Mart'ta Türkiye'ye doğru yola çıkan İran plakalı tır, Ağrı'da Narkotik polisi tarafından durduruldu. Aramalarda 1 ton 982 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. İran asıllı G.J. ve M.R. tutuklanarak cezaevine gönderilirken polis, milyonluk sevkiyatın varış noktasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.