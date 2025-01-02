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Çete infazında yeni detaylar! Kendini müteahhit diye tanıtmıştı! Uyuşturucu baronu çıktı

48 yaşındaki Aras Yılmaz (Yousef Ali Akbari) 8 Aralık tarihinde aracının içinde katledildi. İş insanı olduğu iddia edilen Yılmaz'ın Türkiye'ye tonlarca uyuşturucu sevk eden uluslararası ölçekteki bir şebekenin lideri konumunda olduğu ortaya çıktı.İnfaza ilişkin yeni detaylar ise herkesi şaşırttı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 14:34 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 14:48
Çete infazında yeni detaylar! Kendini müteahhit diye tanıtmıştı! Uyuşturucu baronu çıktı

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    İstanbul Sarıyer'de 8 Aralık perşembe günü bir AVM'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İran asıllı Aras Yılmaz'ın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı.

    1 MİLYON LİRA KARŞILIĞINDA İŞLEDİ
    Yakalanan tetikçi Mert A. emniyetteki ifadesinde cinayeti; arkadaşı Emre B.'nin teklifiyle 1 milyon lira karşılığında işlediğini itiraf etti.

    Yakalanan tetikçi Mert A. cinayeti itiraf etti. (Takvim.com.tr)Yakalanan tetikçi Mert A. cinayeti itiraf etti. (Takvim.com.tr)

    Olayda Mert A'ya yardım ve yataklık eden eski motosiklet şampiyonu Öner Ö. de tutuklandı.

    4 KİŞİ KAYITLIYDI
    Emre B'nin telefonunda sadece 4 kişinin numarasının kayıtlı olması dikkat çekti.

    Birinin azmettirici olduğu, diğer kişinin ise Endonezya hattı kullanan bir kişi olduğu ortaya çıktı. Bu kişinin profil fotoğrafında 2018 yılında İran'da infaz edilen "İran kartalı" lakaplı Vahid Moradi'nin olması dikkat çekti.

    Reza H. (Takvim.com.tr)Reza H. (Takvim.com.tr)

    CİNAYETİN NEDENİ UYUŞTURUCU TRAFİĞİ
    Daha sonra tetikçinin telefonunda ele geçirilen bilgiler ise cinayetin milyonlarca liralık bir uyuşturucu trafiği nedeniyle işlendiğini ortaya koydu.

    Soruşturma kapsamında bugüne kadar 4 ton 4 kilo 560 gram metamfetamin, 70 kilo 540 gram Eroin ve 105 kilo 80 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasal maddesi ele geçirildi.

    İddiaya göre Aras Yılmaz, kendisini Türkiye'de müteahhit olarak tanıtsa da aslında İran'dan Türkiye'ye tonlarca uyuşturucu sevk eden uluslararası ölçekteki bir şebekenin lideri konumundaydı.

    Öldürülen Aras Yılmaz. (Takvim.com.tr)Öldürülen Aras Yılmaz. (Takvim.com.tr)



    Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre; İran asıllı Reza H. ve Mahmoud Davarpanah F. ise yardımcılarıydı. Reza H., Aras Yılmaz'ın talimatları doğrultusunda İran'dan gelen sıvı metamfetaminin uyuşturucuya dönüştürülmesinden sorumluydu ve uyuşturucu imalatı için 'doktor' olarak tabir edilen kişileri koordine ediyordu.

    İNFAZ EMRİ VERİLDİ
    Yılmaz'ın liderliğindeki çete, geçtiğimiz yıl Mart ayında sıvı haldeki metamfetamini Türkiye'ye sokmak için tır şoförü G.J. ve M.R. ile anlaştı. 14 Mart'ta Türkiye'ye doğru yola çıkan İran plakalı tır, Ağrı'da Narkotik polisi tarafından durduruldu. Aramalarda 1 ton 982 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. İran asıllı G.J. ve M.R. tutuklanarak cezaevine gönderilirken polis, milyonluk sevkiyatın varış noktasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Emniyet ekipleri İstanbul'da 8 ilçede ve Samsun'da birçok ev ve iş yerine baskın düzenledi. (Takvim.com.tr)Emniyet ekipleri İstanbul'da 8 ilçede ve Samsun'da birçok ev ve iş yerine baskın düzenledi. (Takvim.com.tr)

    Uyuşturucuların yakalanması çeteler arası çatışmanın fitilini ateşledi ve Aras Yılmaz için infaz emri verildi. Elde edilen bilgiler neticesinde emniyet ekipleri İstanbul'da 8 ilçede ve Samsun'da birçok ev ve iş yerine baskın düzenledi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İsmail G, Meysam Zohouri R., Milad S, Reza H., Ahmet K., Sait A., Burak U. ve Berat A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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