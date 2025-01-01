Yeni yılın ilk güçlü mesajı Galata’dan: Özgür Filistin! TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci takvim.com.tr’ye konuştu: Bugün İsrail askerine korku verdik

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci (Takvim.com.tr)

"DÜNYADA EN FAZLA NEFRET EDİLEN İNSAN"

"Netanyahu'ya nasıl bir mesaj gönderirsiniz" sorumuzu yanıtlayan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Ona artık gönderilecek bir kelime, bir cümle kalmadı. Dünya tarafından en fazla nefret edilen insan. En fazla kin duyulan insan. Hayvan desek hayvana yazık. Başka bir sıfattan bahsetsek ona yazık. Dolayısıyla onu tarif edecek bir cümle yok. Katil İsrail'in yapmış olduğu bu soykırımda önemli olan onların halkı. Onların halkı eğer bu süreçte tepki gösterirlerse bu soykırımın sonuna gelebilirler. Aksi takdirde bu kin sadece yönetimlerine değil kendilerine karşı da oluşacaktır diye ben düşünüyorum" dedi.