Yeni yılın ilk güçlü mesajı Galata’dan: Özgür Filistin! TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci takvim.com.tr’ye konuştu: Bugün İsrail askerine korku verdik

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci (Takvim.com.tr)
Katil İsrail durana kadar sesini bir an olsun kısmamaya yemin eden yüzbinler bugün, 2025'in ilk gününde de TÜGVA'nın çağrısına karşılık verdi.
Takvim.com.tr
Sabah namazını bölgedeki çeşitli camiilerde kılan 7'den 77'ye küçükten büyüğe vicdanı olan herkes sabahın ilk saatlerinde "Yeter" diye haykırmak için yürüdü.
Takvim.com.tr
TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, yüzbinlerin takip ettiği mitingde takvim.com.tr'ye konuştu.
Takvim.com.tr
"YENİ YILIN İLK MESAJINI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE VERDİK"
Filistin çağrısı ile Galata'ya yüzbinlerin akın ettiğini söyleyen Beşinci, emniyetin rakamlarını paylaştı. Beşinci, "Yen yılın ilk mesajını Türkiye'den çok güçlü bir şekilde vermiş olduk. Bugün yüzbinler çağrımıza kulak verdi ve burayı doldurdu. Galata Köprüsü'nden Yeni Camii Meydanı'na, Eminönü, Sirkeci, Cağaloğlu'na kadar insanlarımız geldi. Emniyetin vermiş olduğu rakamlara göre 400 bini aşkın insanımız buraya geldi" ifadelerini kullandı.
TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci (Takvim.com.tr)
"TÜRKİYE'NİN ASİL VE SOYLU DURUŞUNU GÖSTERDİLER"
İbrahim Beşinci, TÜGVA'nın Filistin çağrısına karşılık veren vatandaşa teşekkür ederek "Dünyaya aslında Türkiye'nin asil ve soylu duruşunu gösterdiler. Yeni yıla çocuklar ölürken girilemez mesajını verdiler. Ölüm belgesi doğum belgesinden önce gelen bebekler varken biz yeni yıla girmiyoruz mesajı verdiler. Belki de en fazla bu soykırımı gerçekleştiren İsrail askerine korku verdiler. Bu tablo yeni yılda Türkiye'den verilmiş olması, buradan çıkmış olması çok anlamlıydı. Ben sizlerin vesilesiyle gizli kahramanlarımıza yani vatandaşlarımıza bu merhametleriyle bu vicdanlarıyla Filistin'i unutmayan evlatlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.