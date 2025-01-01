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Yeni yılın ilk güçlü mesajı Galata'dan: Özgür Filistin! TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci takvim.com.tr'ye konuştu: Bugün İsrail askerine korku verdik

Katil İsrail'in Gazze'deki sistematik soykırımına 'dur' demek isteyen yüzbinlerce kişi bugün TÜGVA'nın çağrısına karşılık vererek Galata Köprüsü'ne akın etti. 7'den 77'ye vicdanı olan herkes eline Filistin ve Türk bayrağı alarak meydanlara koştu. Takvim.com.tr'ye konuşan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Türkiye'nin yeni yılın ilk mesajını güçlü bir şekilde verdiğini söyleyerek Galata Köprüsü'ne 400 bini aşkın vatandaşın geldiğini ifade etti. Beşinci, vatandaşa teşekkür ederken "Belki de en fazla bu soykırımı gerçekleştiren İsrail askerine korku verdiler" dedi. "Netanyahu'ya bir mesaj gönderir misiniz?" şeklindeki sorumuza da yanıt veren Beşinci, "Hayvan desek hayvana yazık. Başka bir sıfattan bahsetsek ona yazık. Dolayısıyla onu tarif edecek bir cümle yok" ifadelerini kullandı.

Fatma Gül Fatma Gül
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 14:39 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 14:51
Yeni yılın ilk güçlü mesajı Galata’dan: Özgür Filistin! TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci takvim.com.tr’ye konuştu: Bugün İsrail askerine korku verdik

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    Katil İsrail tam 453 gündür Gazze'de katliam yapıyor. Şu ana kadar 45 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 17 bin 500'ü çocuk 12 bini kadın.

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    Ticaret kesildi, Gazze'ye insani yardımlar aralıksız sürdü, hastaları-yaralıları tedavi etmek için kapısını açtı. İnsanlık ittifakının yanında duran Başkan Erdoğan da sadece 2024'te gerçekleştirdiği 17 ülke ziyaretinde, uluslararası zirvelerde, telefon görüşmelerinde ana gündem maddesi olarak Gazze'de yaşanan katliamları aldı.

    Filistin mitinginden takvim.com.tr kameralarına yansıyanlarFilistin mitinginden takvim.com.tr kameralarına yansıyanlar

    TÜRK HALKINDAN ONURLU DURUŞ
    Zulme sessiz kalmayan Türk halkını da unutmayalım tabii. Katliamın ilk gününden bu yana İsrail'e ait ya da katile destek veren markalara resmen savaş açtı, boykottan bir an olsun vazgeçmedi. Kimi o çok sevdiği kahveciye gitmedi, kimi o markadan kıyafet almadı, kimi orada yemek yemedi, kimi ise o temizlik malzemelerini evine sokmadı. İşe yaradı da.. Birçok ünlü marka zarar üstüne zarar açıkladı.

    TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci (Takvim.com.tr)TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci (Takvim.com.tr)

    Katil İsrail durana kadar sesini bir an olsun kısmamaya yemin eden yüzbinler bugün, 2025'in ilk gününde de TÜGVA'nın çağrısına karşılık verdi.

    Takvim.com.trTakvim.com.tr

    Sabah namazını bölgedeki çeşitli camiilerde kılan 7'den 77'ye küçükten büyüğe vicdanı olan herkes sabahın ilk saatlerinde "Yeter" diye haykırmak için yürüdü.

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    TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, yüzbinlerin takip ettiği mitingde takvim.com.tr'ye konuştu.

    Takvim.com.trTakvim.com.tr

    "YENİ YILIN İLK MESAJINI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE VERDİK"

    Filistin çağrısı ile Galata'ya yüzbinlerin akın ettiğini söyleyen Beşinci, emniyetin rakamlarını paylaştı. Beşinci, "Yen yılın ilk mesajını Türkiye'den çok güçlü bir şekilde vermiş olduk. Bugün yüzbinler çağrımıza kulak verdi ve burayı doldurdu. Galata Köprüsü'nden Yeni Camii Meydanı'na, Eminönü, Sirkeci, Cağaloğlu'na kadar insanlarımız geldi. Emniyetin vermiş olduğu rakamlara göre 400 bini aşkın insanımız buraya geldi" ifadelerini kullandı.

    TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci (Takvim.com.tr)TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci (Takvim.com.tr)

    "TÜRKİYE'NİN ASİL VE SOYLU DURUŞUNU GÖSTERDİLER"

    İbrahim Beşinci, TÜGVA'nın Filistin çağrısına karşılık veren vatandaşa teşekkür ederek "Dünyaya aslında Türkiye'nin asil ve soylu duruşunu gösterdiler. Yeni yıla çocuklar ölürken girilemez mesajını verdiler. Ölüm belgesi doğum belgesinden önce gelen bebekler varken biz yeni yıla girmiyoruz mesajı verdiler. Belki de en fazla bu soykırımı gerçekleştiren İsrail askerine korku verdiler. Bu tablo yeni yılda Türkiye'den verilmiş olması, buradan çıkmış olması çok anlamlıydı. Ben sizlerin vesilesiyle gizli kahramanlarımıza yani vatandaşlarımıza bu merhametleriyle bu vicdanlarıyla Filistin'i unutmayan evlatlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

    TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci (Takvim.com.tr)TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci (Takvim.com.tr)

    "DÜNYADA EN FAZLA NEFRET EDİLEN İNSAN"

    "Netanyahu'ya nasıl bir mesaj gönderirsiniz" sorumuzu yanıtlayan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Ona artık gönderilecek bir kelime, bir cümle kalmadı. Dünya tarafından en fazla nefret edilen insan. En fazla kin duyulan insan. Hayvan desek hayvana yazık. Başka bir sıfattan bahsetsek ona yazık. Dolayısıyla onu tarif edecek bir cümle yok. Katil İsrail'in yapmış olduğu bu soykırımda önemli olan onların halkı. Onların halkı eğer bu süreçte tepki gösterirlerse bu soykırımın sonuna gelebilirler. Aksi takdirde bu kin sadece yönetimlerine değil kendilerine karşı da oluşacaktır diye ben düşünüyorum" dedi.

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