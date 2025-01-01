Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2024’ta yapılan hizmetleri özetledi

Başkan Erdoğan, 2024'te yapılan projeleri 250 ayrı paylaşımla bildirdi. Bu yıl için umutlu mesaj verdi. "Ekonomide meyveleri topluyoruz, bu yıl daha sıkı kenetleneceğiz" dedi.

DAHA SIKI KENETLENECEĞİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajda, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı:

Millet olarak 2025 yılında birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı, inşallah, daha da güçlendirecek, birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz.

Krizlere rağmen, kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programımızın meyvelerini toplamaya başladık.

Enflasyondaki düşüşün, özellikle yılın son aylarında, artarak devam etmesi 2025 yılı hedeflerimize ulaşacağımızı teyit ediyor.

Vatandaşımızın refah kaybını telafi edecek, alım gücünü artıracak politikalara ağırlık vermek suretiyle, daha iyi yerlere geleceğiz.

Başkan Erdoğan, 2024'te aşkla çalışıp çok imza attıkları önemli projeleri paylaştı:

105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA ile orman yangınlarına karşı etkin mücadele verdik.

Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında yaklaşık 5 bin işletmemize 32,8 milyar lira kredi kullandırdık.

496 milyar liralık kaynakla 570 bini aşkın ilave istihdamın önünü açacak GAP Eylem Planımızı paylaştık.

Mal ihracatçılarımıza yönelik destek bütçemizi 17,6 milyar liraya çıkardık.

Aile Sosyal Destek Programı ile 1,2 milyondan fazla hanemize ulaştık.

Milli otomobilimiz Togg'un üretiminde 47 bin adetin üstüne çıktık.

81 ilimizdeki 35 bin öğrencimizi ücretsiz olarak teknoloji eğitimleriyle buluşturduk.

Kırsal kalkınmayı 6 milyar liralık hibeyle destekledik.

50 yapay zekâ, 60 havacılık ve uzay, 10 zekâ gücü atölyesi kurduk.

Yerli ve millî haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın üretimini tamamladık.

Kalkınma ajansları aracılığıyla 643 projeye 2,4 milyar lira destek verdik.

888 bin üreticiye yaklaşık 360 milyar TL tutarında hazine faiz destekli kredi kullandırdık.

İstihdamı 843 bin artırıp 33 milyona ulaştırdık.

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilimizde 201 bin 688 konut ve iş yerinin yapımını tamamladık. Bu illerimize 146 milyar lira aktardık.

Hastane yatak sayısını 4 bin 808 artırdık.

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, geç saatlere kadar devam etti.

ENERJİDE DEV ADIM

Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin 1'inci reaktör türbin tesisi montajını tamamladık.

Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazla, evlere yüzde 65, KOBİ'lere ise yüzde 27 oranında sübvansiyon sağladık.