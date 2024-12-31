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Mehmetçik'ten yeni yılda "terörle mücadele" vurgusu: "Girilemez" denen yerlere girdik Zap'ta da kilidi kapattık

Türkiye'nin farklı bölgelerinde, sınır hattında ve yurt dışında "vatan" nöbeti tutan Mehmetçik " 2025'te terörle mücadelede kararlılık" mesajı verdi. Pençe Kilit harekat bölgesindeki kahramanlar  "Demir pençelerimiz arasına sıkıştırdığımız PKK'lı teröristlere kilit vurmak için mücadele verdiğimiz Irak'ın kuzeyinden selam olsun milletimize. Yılmadan usanmada "Girilemez" denen yerlere girdik, Zap'ta da kilidi kapattık" dedi.

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 13:43 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 13:56
Mehmetçik’ten yeni yılda terörle mücadele vurgusu: Girilemez denen yerlere girdik Zap’ta da kilidi kapattık

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    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve yurt dışındaki üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı.

    Mehmetçik'ten yeni yıl mesajı!


    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Milletimizin huzuru için mücadele eden, ülkemizin güvenliği için fedakarlık yapan Mehmetçiğimizin yeni yılda da aklında ve gönlünde yalnızca ülkemiz ve milletimiz olacak." ifadelerine yer verildi.

    Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve yurt dışındaki üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçik yeni yıl mesajı gönderdi (Takvim.com.tr)Türkiye'nin farklı b��lgelerinde ve yurt dışındaki üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçik yeni yıl mesajı gönderdi (Takvim.com.tr)



    IRAK, SURİYE, VAN, MARDİN, HAKKARİ... "TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU"

    Videoda, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, Van, Ağrı, Mardin Kızıltepe, Hakkari'nin Yüksekova ile Şemdinli ilçelerinde görev yapan askerlerle, Amasya, Diyarbakır ile Batman'da görevli havacı personelin "terörle mücadele" vurgusu ile yeni yıl mesajları yer aldı.

    Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve yurt dışındaki üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçik yeni yıl mesajı gönderdi (Takvim.com.tr)Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve yurt dışındaki üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçik yeni yıl mesajı gönderdi (Takvim.com.tr)


    "GİRİLEMEZ DENE YERLERE GİRDİK ZAP'TA DA KİLİDİ KAPATTIK"
    Irak'ın kuzeyinde PKK terörürüne kilidi vuran kahramanlar, "Demir pençelerimiz arasına sıkıştırdığımız PKK'lı teröristlere kilit vurmak için mücadele verdiğimiz Irak'ın kuzeyinden selam olsun milletimize. Yılmadan usanmada "Girilemez" denen yerlere girdik, Zap'ta da kilidi kapattık" dedi.

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