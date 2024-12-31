Mehmetçik'ten yeni yılda "terörle mücadele" vurgusu: "Girilemez" denen yerlere girdik Zap'ta da kilidi kapattık

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve yurt dışındaki üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğin yeni yıl mesajını paylaştı. Mehmetçik'ten yeni yıl mesajı!

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Milletimizin huzuru için mücadele eden, ülkemizin güvenliği için fedakarlık yapan Mehmetçiğimizin yeni yılda da aklında ve gönlünde yalnızca ülkemiz ve milletimiz olacak." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin farklı b��lgelerinde ve yurt dışındaki üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçik yeni yıl mesajı gönderdi (Takvim.com.tr)







IRAK, SURİYE, VAN, MARDİN, HAKKARİ... "TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU"



Videoda, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, Van, Ağrı, Mardin Kızıltepe, Hakkari'nin Yüksekova ile Şemdinli ilçelerinde görev yapan askerlerle, Amasya, Diyarbakır ile Batman'da görevli havacı personelin "terörle mücadele" vurgusu ile yeni yıl mesajları yer aldı.