Suriyeliler evlerine dönüyor! Hatay’ın 3 kapısında heyecanlı bekleyiş

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıp ikramda bulunuyor.

Yeni yılı ülkesinde geçireceği için heyecanlı olduğunu anlatan Zeyn, "Suriye'nin her yerini sokak sokak gezeceğim. İki gündür çok heyecanlıyım, heyecandan uyuyamıyorum. Türkiye'nin bize çok desteği oldu, çok teşekkür ederim." diye konuştu.

"ERDOĞAN'DAN ALLAH RAZI OLSUN" Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriye lilerden 28 yaşındaki Mahmud Zeyn, 8 yılın ardından ülkesine döneceği için mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Hassan, "Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun, var olsun, bizim için çok şey yaptı." dedi.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor (AA)

Yeni hayatı için çok heyecanlı olduğundan bahseden Hammud, "Türk halkından ve devletinden Allah razı olsun. Memnunuz, bizleri bunca yıl misafir ettiler. Evimize, yurdumuza gidiyoruz, bu bizim için iyi ve mutluluk verecek bir şey." sözleriyle duygularını paylaştı.

Hemme Veledib (15) de yeni yılı ülkesinde geçireceği için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Öte yandan Kumlu ilçesindeki Zeytindalı Sınır Kapısı'ndan araçlarıyla geçmek isteyen Suriyelilerin uzun kuyruk oluşturduğu gözlendi.