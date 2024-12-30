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TBMM'nin 2025 yılı ilk gündemi 'yeni anayasa'

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 2025 yılındaki ilk gündemi yeni anayasa olacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilere ikinci tur ziyaretlerine başlayacak, partilerin bu konudaki hazırlıkları da değerlendirilecek.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 10:06 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 10:06
TBMM’nin 2025 yılı ilk gündemi ’yeni anayasa’

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    2025 yılında yeni ve sivil anayasa çalışmaları için gözler yine Meclis'te olacak. Anayasa için ikinci tur görüşmeleri yeni yılla birlikte başlayacak.

    Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk tur görüşmelerinde partilerden süreç ve yöntem konusuna katkılarını istemişti. İkinci turda yeni anayasanın içeriğinin usul ve esaslarının ele alınması gündemde.

    Partilerin bu konudaki hazırlıkları da değerlendirilecek. Somut adım ise yeni yılın hemen ardından atılacak.

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    AK PARTİ ÇALIŞTAYLAR DÜZENLEMEYE DEVAM EDECEK

    AK Parti, ikinci tur görüşmelerine ittifak ortağı MHP ile başlayacak. Sonrasında Meclis'te grubu bulunan ve grup kuramayan partilerle görüşmeler yapılacak.

    AK Parti Meclis dışında da anayasa çalıştayları düzenlemeyi sürdürecek. Çalıştaydaki sunum ve raporlar yeni anayasa sürecinde değerlendirilecek.

    Siyasi partilerle görüşmelerin ardından uzlaşma sağlanması halinde Meclis'te ortak bir komisyon kurulacak.

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