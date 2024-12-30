İstanbul Valiliği’nden eğitim-öğretime yılbaşı ayarı: Okullar saat 16.00’da kapanacak

İstanbul Valiliği, yılbaşı için alınan tedbirler kapsamında 31 Aralık Salı günü resmi özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin saat 16.00'ya kadar yapılacağını duyurdu.



Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir.