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İstanbul Valiliği'nden eğitim-öğretime yılbaşı ayarı: Okullar saat 16.00'da kapanacak

İstanbul Valiliği, 31 Aralık Salı günü trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlanacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 12:00 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 12:09
İstanbul Valiliği’nden eğitim-öğretime yılbaşı ayarı: Okullar saat 16.00’da kapanacak

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    İstanbul Valiliği, yılbaşı için alınan tedbirler kapsamında 31 Aralık Salı günü resmi özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin saat 16.00'ya kadar yapılacağını duyurdu.

    Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir.

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    55 BİN POLİS GÖREVDE OLACAK

    Öte yandan İstanbul'da yılbaşı gecesi 55 bin polis görevde olacak.

    İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş uygulamasını denetledi.

    Yıldız, "Yeni yılda 55 bin polisimiz, güvenlik kuvvetimizle sahadayız, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yeni yıla girmesi için." dedi.