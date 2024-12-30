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Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'ya başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'nın Sidama eyaletindeki düğün konvoyunun kamyonun nehre düşmesi sonucu 71 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin taziye mesajı paylaştı.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 19:16 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 19:51
Dışişleri Bakanlığı’ndan Etiyopya’ya başsağlığı mesajı

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    Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'nın Sidama eyaletinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Etiyopya halkına başsağlığı diledi.

    Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya’da meydana gelen kaza için taziye mesajı paylaştı (Ekran görüntüsü)Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya’da meydana gelen kaza için taziye mesajı paylaştı (Ekran görüntüsü)

    Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Etiyopya'nın Sidama eyaletinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyulduğu bildirilerek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Etiyopya halkına başsağlığı diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

    Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da düğün davetlilerini taşıyan kamyonun nehre düşmesi sonucu aralarında damadın da olduğu 71 kişi hayatını kaybetmişti.

    düğün konvoyundaki davetlilerin olduğu bir kamyonun nehre düşmesi sonucu 71 kişi öldü (Fotoğraf: İHA)düğün konvoyundaki davetlilerin olduğu bir kamyonun nehre düşmesi sonucu 71 kişi öldü (Fotoğraf: İHA)

    71 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

    Etiyopya güvenlik güçlerince yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Sidama bölgesinde, düğün konvoyundaki davetlilerin olduğu bir kamyonun nehre düşmesi sonucu 71 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

    Dün geç saatlerde meydana gelen olayda grubun arasında damadın da olduğu aktarıldı.

    Bölge polisinin yaptığı açıklamaya göre, davetlilerin kasasına bindiği kamyon, dik ve virajlı olan yolda kontrolden çıkarak Bona Zuria ilçesindeki Gelan Köprüsü'nden nehre düştü.

    Açıklamada, "Kazada 68 erkek ve 3 kadın yolcu hayatını kaybederken, iki kişi de ağır yaralandı." denildi.

    Kazada ağır yaralı 2 kişinin Bona Genel Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

    Yetkililer, bölgede insanların kamyon kasasında seyahat etmesinin yaygın olduğunu ve bu alışkanlığın, keskin virajlı ve dik eğimli yollarda meydana gelen kazalarda kayıpları artırdığını kaydetti.

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