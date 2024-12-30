PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Yılbaşında 309 bin 819 kolluk gücü görevi başında olacak"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı güvenlik önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, yılbaşına yönelik güvenlik tedbirlerinin 3 gün süresince devam edeceğini ve 309 bin 819 kolluk gücünün görev başında olacağını belirtti. Ayrıca, 294 bin 934 litre sahte içki ele geçirildiğini ve 25 kişinin tutuklandığını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 21:19 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 21:26
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Yılbaşında 309 bin 819 kolluk gücü görevi başında olacak

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yılbaşına yönelik güvenlik tedbirleri 3 gün boyunca devam edeceğini" açıkladı. "Yılbaşında 309 bin 819 kolluk gücü görevi başında olacak." diyen Bakan Yerlikaya, kontrol noktalarının sayısının artırıldığını söyledi.

    Bakan Yerlikaya yılbaşı öncesi yapılan operasyonlar kapsamında 294 bin 934 litre sahte içki ele geçirildiğni ve 25 kişinin tutuklandığını ifade etti.

    "GÜNDE BİN 700'E YAKINDA DÖNÜŞ OLUYOR"

    Türkiye'de yaşayan Suriyeliler konusuna değinen Bakan Yerlikaya, "Suriye'de biz tarihin doğru tarafında durduk. Türkiye'de 4 milyon 156 bin yasal kalış hakkı olan yabancı var. 8 Aralık'tan sonra gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli olarak geri dönmeye başladılar." açıklamasında bulundu.

    21 günde 35 bin 114 Suriyeli vatanlarına dönüş yaptı diyen Bakan Yerlikaya, "günde bin 700'e yakında dönüş oluyor. 9 Aralık-29 Aralık tarihleri arasında günlük dönüş ortalaması bin 672." dedi.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Araç sahipleri dikkat: MTV kararı Resmi Gazete’de! Kim ne kadar ödeyecek?
    Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü
    Yeni Suriye ordusunun askeri kademesi şekilleniyor: Yabancı muhalifler general ve albay rütbesine yükseltildi
    Münbiç -Tişrin hattında sıcak saatler! SMO PKK/YPG’ye kök söktürüyor... Kare kare mıntıka temizliği
    Sırrı Süreyya Önder’den İmralı açıklaması! Öcalan’la ne konuştular? Eski süreçlerden çok daha umutluyum, kapsamlı açıklama yapacağız
    Türkiye’nin önemine dikkat çekti! Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis’den itiraf dolu sözler
    Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar’a verilen ceza hukukçuları ikiye böldü | Bakanlıktan flaş açıklama: Cezaya itiraz edilecek
    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor
    İran resmen doğruladı: İtalyan gazeteci Cecilia Sala gözaltında! Rehine pazarlığı iddiası
    Güney Kore’deki uçak kazası hakkında korkunç detay: 48 saatte 13 uçuş! Duvarın orada ne işi var?
    Galatasaray’dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak’ta Aslan olacak
    EMEKLİ AYLIKLARINA %16.42 ZAM | Yeni anket hesapları değiştirdi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yeni tahmin yeni hesap
    İtalyanlar Mourinho’nun istediği 3 yıldızı duyurdu!
    Suriye’de işimiz var! EKK sonrası bakanlar açıkladı: Şam’ın çimentosu Türkiye
    MEMUR VE EMEKLİYE %12.19’LUK GÜÇLÜ TAHMİN! Kim ne kadar alacak? Polis, hemşire, doktor, öğretmen...