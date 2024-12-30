İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Yılbaşında 309 bin 819 kolluk gücü görevi başında olacak"

NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yılbaşına yönelik güvenlik tedbirleri 3 gün boyunca devam edeceğini" açıkladı. "Yılbaşında 309 bin 819 kolluk gücü görevi başında olacak." diyen Bakan Yerlikaya, kontrol noktalarının sayısının artırıldığını söyledi.

Bakan Yerlikaya yılbaşı öncesi yapılan operasyonlar kapsamında 294 bin 934 litre sahte içki ele geçirildiğni ve 25 kişinin tutuklandığını ifade etti.

"GÜNDE BİN 700'E YAKINDA DÖNÜŞ OLUYOR"

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler konusuna değinen Bakan Yerlikaya, "Suriye'de biz tarihin doğru tarafında durduk. Türkiye'de 4 milyon 156 bin yasal kalış hakkı olan yabancı var. 8 Aralık'tan sonra gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli olarak geri dönmeye başladılar." açıklamasında bulundu.

21 günde 35 bin 114 Suriyeli vatanlarına dönüş yaptı diyen Bakan Yerlikaya, "günde bin 700'e yakında dönüş oluyor. 9 Aralık-29 Aralık tarihleri arasında günlük dönüş ortalaması bin 672." dedi.