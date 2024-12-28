Münbiç’te PKK/YPG’li teröristler bomba yüklü araçla saldırı düzenledi

Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde, PKK/YPG'li teröristler bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirdi. Saldırı, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından 9 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen ilçe merkezinde, Büyük Cami bölgesinde yapıldı.

ünbiç'te PKK/YPG'li teröristler bomba yüklü aracı patlattı

PKK/YPG AĞIR SİLAHLARLA SALDIRDI

Saldırıda ölü ve yaralı durumu hakkında bilgi verilmedi. SMO kaynakları, saldırının PKK/YPG unsurlarınca düzenlendiğini bildirdi.

Ayrıca, 20 Aralık'tan bu yana teröristler, ilçenin güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresindeki SMO güçlerine saldırılarını artırarak, Grad füzeleri ve ağır silahlar kullanmaya başladı. Teröristler, Münbiç'in altındaki tünellerden çıkarak ani saldırılar düzenlemeye çalıştığı ifade edildi.