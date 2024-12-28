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Münbiç'te PKK/YPG'li teröristler bomba yüklü araçla saldırı düzenledi

Suriye'nin Münbiç ilçesinde PKK/YPG'li teröristler bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Saldırı, 9 Aralık'ta SMO tarafından teröristlerden temizlenen ilçe merkezinde gerçekleşti.

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Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 01:43 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 01:43
Münbiç’te PKK/YPG’li teröristler bomba yüklü araçla saldırı düzenledi

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    Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde, PKK/YPG'li teröristler bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirdi. Saldırı, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından 9 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen ilçe merkezinde, Büyük Cami bölgesinde yapıldı.

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    PKK/YPG AĞIR SİLAHLARLA SALDIRDI

    Saldırıda ölü ve yaralı durumu hakkında bilgi verilmedi. SMO kaynakları, saldırının PKK/YPG unsurlarınca düzenlendiğini bildirdi.

    Ayrıca, 20 Aralık'tan bu yana teröristler, ilçenin güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresindeki SMO güçlerine saldırılarını artırarak, Grad füzeleri ve ağır silahlar kullanmaya başladı. Teröristler, Münbiç'in altındaki tünellerden çıkarak ani saldırılar düzenlemeye çalıştığı ifade edildi.

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