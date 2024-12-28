MSB duyurdu: 2024’te 3 bin 38 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı , 2024 yılında icra edilen faaliyetlerin anlatıldığı 4 bölümlük video serisinin ilk bölümünü yayınladı. Videoda, terörle mücadele ve hudutlardaki faaliyetler ön plana çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri, " Terörü kaynağında yok etme stratejisi" doğrultusunda, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarına dayanarak yaptığı operasyonlarla büyük başarılar elde etti.

MSB'den 2024'ün Z raporu (Ekran görüntüsü)

3 BİN 38 TERÖRİST SARI TORBADA

Bakanlık, 2024 yılı boyunca, özellikle Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/KCK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütlerine ağır darbeler vurulduğunu açıkladı. Bu kapsamda, 3 bin 38 terörist etkisiz hale getirilirken, 1330 mağara ve sığınak imha edildi. Ayrıca, 2 bin 450 silah ve 910 binden fazla mühimmat ele geçirildi. Yıl boyunca 107 terörist teslim oldu.