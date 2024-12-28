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MSB duyurdu: 2024'te 3 bin 38 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılında terörle mücadele çalışmaları kapsamında Irak ve Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere 3 bin 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 16:20 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 16:33
MSB duyurdu: 2024’te 3 bin 38 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİNDEKİLER

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    Milli Savunma Bakanlığı, 2024 yılında icra edilen faaliyetlerin anlatıldığı 4 bölümlük video serisinin ilk bölümünü yayınladı. Videoda, terörle mücadele ve hudutlardaki faaliyetler ön plana çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri, "Terörü kaynağında yok etme stratejisi" doğrultusunda, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarına dayanarak yaptığı operasyonlarla büyük başarılar elde etti.

    MSB'den 2024'ün Z raporu (Ekran görüntüsü)MSB'den 2024'ün Z raporu (Ekran görüntüsü)

    3 BİN 38 TERÖRİST SARI TORBADA

    Bakanlık, 2024 yılı boyunca, özellikle Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/KCK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütlerine ağır darbeler vurulduğunu açıkladı. Bu kapsamda, 3 bin 38 terörist etkisiz hale getirilirken, 1330 mağara ve sığınak imha edildi. Ayrıca, 2 bin 450 silah ve 910 binden fazla mühimmat ele geçirildi. Yıl boyunca 107 terörist teslim oldu.

    MSB'den 2024'ün Z raporu (Ekran görüntüsü)MSB'den 2024'ün Z raporu (Ekran görüntüsü)

    Bakanlık açıklamasında, terör belasından asil milletin gündemini tamamen kaldırmayı hedeflediklerini belirterek, bu amaca yönelik çalışmaların büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

    MSB'den 2024'ün Z raporu (Ekran görüntüsü)MSB'den 2024'ün Z raporu (Ekran görüntüsü)

    HUDUT KARTALLARI TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMADI

    Hudut güvenliği çalışmalarına ilişkin verilen mesajda ise "60 bin personelimizin görev yaptığı hudutlarımızda 2024 yılında yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 95 bin 340 kişi hududu geçemeden engellenmiş, 13 bin 830 düzensiz göçmenle 288 terörist yakalanmıştır. Ayrıca icra edilen operasyonlarda 801 kilogram uyuşturucu ele geçirilerek, kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir" denildi.

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