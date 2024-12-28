MSB duyurdu: 2024’te 3 bin 38 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 2024 yılında icra edilen faaliyetlerin anlatıldığı 4 bölümlük video serisinin ilk bölümünü yayınladı. Videoda, terörle mücadele ve hudutlardaki faaliyetler ön plana çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri, "Terörü kaynağında yok etme stratejisi" doğrultusunda, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarına dayanarak yaptığı operasyonlarla büyük başarılar elde etti.
MSB'den 2024'ün Z raporu (Ekran görüntüsü)
3 BİN 38 TERÖRİST SARI TORBADA
Bakanlık, 2024 yılı boyunca, özellikle Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/KCK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütlerine ağır darbeler vurulduğunu açıkladı. Bu kapsamda, 3 bin 38 terörist etkisiz hale getirilirken, 1330 mağara ve sığınak imha edildi. Ayrıca, 2 bin 450 silah ve 910 binden fazla mühimmat ele geçirildi. Yıl boyunca 107 terörist teslim oldu.
MSB'den 2024'ün Z raporu (Ekran görüntüsü)
Bakanlık açıklamasında, terör belasından asil milletin gündemini tamamen kaldırmayı hedeflediklerini belirterek, bu amaca yönelik çalışmaların büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.