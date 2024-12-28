Başkan Erdoğan’dan AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi’nde terörle mücadele mesajı: 2025’te kurtulacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Sevgili Balıkesirliler, yol ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Karesi'deki patlamada vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine Rabbimden sabır diliyorum. Bugün yine kimine şükredeceğimiz, kimine sabredeceğimiz imtihanlar içinden geçiyoruz. Bu siyasetçi esnafı tarihlerinin hiçbir döneminde devletlerinin milletlerinin yanında yer almamıştır. Baas rejimi düştü, bakıyorsunuz yasını ana muhalefet tutuyor. Türkiye'nin anahtar ülke olduğunu tüm dünya biliyor, ABD söyleyince CHP genel başkanını afakanlar basıyor. Sorsan bağımsızlıkçılar ama ABD'de kapı kapı dolaşan, Avrupa'dan aferin alacağız diyen siz ve ittifak ortaklarınız değil miydi. 2025'ten itibaren başta terör olmak üzere akut sorunlardan kurtularak güney sınırlarımızın ötesinde tehditleri ortadan kaldırarak, ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine getirmekte kararlıyız."



TAZİYE ZİYARETİ

Başkan Erdoğan, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden Özlem Özçakır'ın ailesini ziyaret etti.