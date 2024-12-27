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CANLI | Başkan Erdoğan'dan AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 15:49 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 16:07
CANLI | Başkan Erdoğan’dan AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar

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    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Sevgili Balıkesirliler, yol ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Balıkesirli kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Karesi'deki patlamada vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine rabbimden sabır diliyorum. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar hemen başlatıldı. Bakanlarımız şehrimize gelip ailelerin acılarını paylaştı. Kabine üyelerimizden bazıları ve vekillerimiz buradaydı dün. Biz de bazı kardeşlerimizi ziyaret edip taziye dileğimizi sunacağız. Bugün 2 ailemizi ziyaret ettik, onlarla dertleştik.

    CHP'YE İSTİSMAR TEPKİSİ! 29 İŞÇİNİN HESABINI VERSİN

    Ailelerimiz son derece metanetli davranıyor. Patlamanın nedenini ortaya çıkarmak için soruşturma çok yönlü ve titiz şekilde yürüyor. İlk etapta 10 kişi gözaltına alındı. Hatası kusuru olan varsa onlarla ilgili gereken mutlaka yapılacak. Yakının kaybeden ailelerimiz, Balıkesirli kardeşlerimiz şüphe duymasın. Patlamada can kaybı olması nedeniyle 85 olarak hepimiz üzüldük. Henüz cenazeler kalkmadan olayın nasıl olduğu bilinmeden CHP genel başkanı çıkıp talihsiz açıklamalar yapıyor. Devletin seferber olduğu olayı farklı yerlere çekmek acıları istismar etmektir, bu hukuki de değildir, ahlaki ve vicdani değildir. Beşiktaş Gayrettepe'de yangında hayatını kaybeden 29 işçinin hesabını versin kendileri. Bizi vicdan yoksunu siyasetlerine çekmesinler. Acıları yarıştırmak bizim siyasetimiz değildir. Böyle gayri ahlaki yola tevessül etmedik, etmeyeceğiz.

    Hüseyin Murat Uysal kardeşimizi de rahmetle yad ediyorum. Kuruluşundan bu yana AK Parti Balıkesir'de görev yapan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

    Cumhuriyetimizin 102 yıllık tarihinin 22 yılında milletimize hizmet etme şerefi bu kadroya nasip oldu. Bu dönemde ülkemize kazandırdığımız eserler, bıraktığımız izler önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek kadar büyüktür.

    AK Parti hükümetleri olarak Menderes dönemindeki gibi çelmelere, tehditlere maruz kaldık. Sayısız ağır sınamalarla yüzleştik. Biz milletimizden aldığımız destek ile bu sinsi operasyonları birer birer bozmayı başardık.

    Nice husumet odağının hevesini kursağında bıraktık. Ciddi zorluklarla karşılaştık. Allah'ın bahşettiği kader çizgisi karşısında hiçbir tuzağın, saldırının netice vermediğini yaşayarak gördük.

    Bugün yine kimine şükredeceğimiz, kimine sabredeceğimiz imtihanlar içinden geçiyoruz. 61 yıllık Baas zulmü Suriye halkının başlatıp zafere ulaştırdığı devrim ile sona erdi. Misafir ettiğimiz 3.6 milyon kardeşimiz vardı. Pek çok ahlaksız, vicdansız saldırıya uğradık. 14-28 Mayıs'ta bu mazlumları hedef göstererek hitler özentisi muhterisler bile çıktı. Bu hayasız akınların tamamına göğüs gerdik. Milletimiz ırkçı faşist nefrete geçit vermedi. Bu kişinin cezasını 'Baba oğul gibiyiz' diyerek en yakınındaki isimler verdi. Baba oğul gibiyiz diyenler şimdi ne oldu, Ankara'daki ofisinde ne kapısını çalan var ne halini soran ne de fikirlerini merak eden var. Bir köşeye atıldı ve unutuldu. Sosyal medyada ize sataşarak kendini hatırlatmaya çalışıyor. Ne yapsalar nafile. Tarihin tozlu raflarında silinip gitmekten kurtulamayacaklar. Bay kemal kusura bakmasın, dostları tarafından atılan o kuyudan kendisini biz bile kurtaramayız. sırtına yediği o paslı hançeri biz bile çıkaramayız.

    Tarihin doğru yerinde durduk. Suriyeli kardeşlerimizden isteyenlerin vatanlarına dönüş yolu açıldı.

    CHP İSTİSMAR MALZEMESİ KAYBETTİ

    BAAS rejimi düştü, yasını sadece ana muhalefet tutuyor. Sığınmacıların ülkelerine dönecek olmalarından rahatsızlar. Çünkü istismar malzemesini kaybediyorlar.

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