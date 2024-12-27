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İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına Türkiye'den şiddetli kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif baskınını sert bir dille kınadı.

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 17:36 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 17:46
İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına Türkiye’den şiddetli kınama

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    Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği provokatif baskınla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

    Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İsrailli bir bakanın (Ben-Gvir) Mescid-i Aksa'ya güvenlik güçlerinin koruması altında düzenlediği baskını şiddetle kınıyoruz. İsrailli yetkililerin Gazze'de devam eden soykırımın yanı sıra Mescid-i Aksa'daki tarihi statükoyu değiştirmeye matuf provokasyonları, bölgede güvenlik ve istikrara karşı tehdit oluşturmaktadır." ifadesine yer verildi.

    Açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in bölgedeki gerginliği tırmandıran adımlarına karşı etkili ve somut önlemler alınması çağrısında bulunuldu.

    Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yeni provokasyonunu kınadı (Fotoğraf: Ekran görüntüsü)Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yeni provokasyonunu kınadı (Fotoğraf: Ekran görüntüsü)

    NE OLMUŞTU?

    İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün sabah saatlerinde İsrail polisinin koruması eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya girerek yeni bir provokasyona imza atmıştı.

    Sık sık kışkırtıcı söylemleri le gündeme gelen Siyonist Ben-Gvir, daha öncede sokaklarda İsraillilere Filistin halkını katletmesi için ücretsiz silah dağıtması ile gündeme gelmişti.

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