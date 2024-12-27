Başkan Erdoğan Balıkesir’deki patlama ve servis kazasında yaralananları ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki yaralıları ziyaret etti. (AA)





Atatürk Şehir Hastanesi'ne geniş güvenlik önlemleri arasında gelen Başkan Erdoğan'a ziyaretinde Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki yaralıları ziyaret etti. (AA)



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki yaralıları ziyaret etti. (AA)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki yaralıları ziyaret etti. (AA)