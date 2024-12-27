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Başkan Erdoğan Balıkesir'deki patlama ve servis kazasında yaralananları ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve Balıkesir'deki okul servisi kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 18:13 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 18:13
Başkan Erdoğan Balıkesir’deki patlama ve servis kazasında yaralananları ziyaret etti

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve Balıkesir'deki okul servisi kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki yaralıları ziyaret etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki yaralıları ziyaret etti. (AA)


    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de Valiliği ziyaretinin ardından mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 11 işçinin evlerine taziye ziyaretinde bulundu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki yaralıları ziyaret etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki yaralıları ziyaret etti. (AA)

    YARALANAN ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİ

    AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar veren Erdoğan, daha sonra Pamukçu mevkinde 26 kişinin yaralandığı servis kazasında yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret ederek hediyeler verdi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki yaralıları ziyaret etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki yaralıları ziyaret etti. (AA)


    Atatürk Şehir Hastanesi'ne geniş güvenlik önlemleri arasında gelen Başkan Erdoğan'a ziyaretinde Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da eşlik etti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki yaralıları ziyaret etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki yaralıları ziyaret etti. (AA)

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki yaralıları ziyaret etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki yaralıları ziyaret etti. (AA)

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki yaralıları ziyaret etti. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki yaralıları ziyaret etti. (AA)

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